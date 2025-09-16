A través de un comunicado Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) dispuso ampliar los límites y las condiciones para operar en los contratos de futuros del dólar. Para el BCRA, se fijó un límite inicial de 6 millones de contratos, ampliable hasta 12 millones si el esquema de márgenes lo permite.
Dólar futuro: BYMA amplía los márgenes que tiene el BCRA para intervenir en ese mercado
Se fijó un límite inicial de $6 billones, ampliable a $12 billones si se cumplen ciertas condiciones de cobertura con mayores márgenes.
Así, entre los puntos claves de la normativa se establece que el cupo máximo por agente es hasta 100.000 contratos o 30% del Open Interest, lo que sea menor y que el margen inicial por contrato es de $132.800, con un factor de ajuste mensual del 0,05.
En el caso del Banco Central, se fijó un límite inicial de 6 millones de contratos, ampliable a 12 millones si se cumplen ciertas condiciones de cobertura con mayores márgenes.
BYMA también anunció que se reserva el derecho a modificar cupos, exigir garantías adicionales o cerrar posiciones si lo considera necesario.
Esta información fue replicada por Banza, que explicaron: "BYMA autoriza al BCRA a ampliar posición de futuros de $6BN A $12BN. Estimamos la posición corta actual en $7Bn entre ambos mercados".
