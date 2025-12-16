Dólar: tras el anuncio del BCRA, crece la expectativa sobre la reacción del mercado

Luego de que el BCRA anunciara que desde 2026 las bandas se ajustarán por inflación, los dólares financieros avanzaron, mientras el mercado aguarda la apertura.

Para arrancar el 2026 y tras un exhaustivo pedido del mercado, el Gobierno modificó su programa monetario. El Banco Central (BCRA) anunció el lunes por la tarde que las bandas cambiarias pasarán a actualizarse en base a la inflación de dos meses previos. Hasta ahora, el techo y el piso se ajustaban al 1% mensual. Tras este anuncio, la expectativa se concentra en cómo volverán a operar las diferentes cotizaciones, que el lunes como primera reacción, subieron hasta rozar los $1.490 para el caso del MEP.

“A partir del 1 de enero de 2026, el techo y el piso de la banda de flotación cambiaria evolucionarán cada mes al ritmo correspondiente al último dato de inflación mensual informado por el INDEC (T-2)”, informó la autoridad monetaria en un comunicado. De este modo, el primer ajuste será el 1° de enero y alcanzará el 2,5%, en línea con el IPC de noviembre.

Tras los anuncios, los dólares financieros cerraron la última rueda con subas , mientras el mercado espera hoy la apertura para evaluar la reacción de los precios. Desde Adcap Grupo Financiero señalaron que, con esta medida, “la inflación y el tipo de cambio podrían enfrentar algunas presiones en el corto plazo”.

Sin embargo, también se destacó que el nuevo esquema podría frenar la apreciación del tipo de cambio dentro de las bandas. “Como se insistía, el esquema era insostenible y ahora se flexibiliza modificándolo por inflación”, afirmó el analista financiero Christian Buteler. En la misma línea, el economista Federico Glustein consideró que el cambio “marca una percepción más realista de la situación macroeconómica y evita una apreciación problemática”.

Desde el BCRA explicaron que, al no ajustarse las bandas por la inflación de Estados Unidos, el techo de la banda se incrementa en términos reales con el correr del tiempo . Además, remarcaron que el esquema seguirá cumpliendo la función de limitar movimientos extremos y abruptos del tipo de cambio.

En cuanto a las cotizaciones, el dólar MEP avanzó 0,9% y cerró en $1.492,01, mientras que el contado con liquidación (CCL) subió 1,3% hasta los $1.528,81. El dólar blue, por su parte, saltó $35 y finalizó en $1.480.

En el mercado oficial, el dólar mayorista bajó levemente y cerró a $1.438,5. El tipo de cambio minorista en el Banco Nación se mantuvo en $1.465 para la venta, mismo valor que mostró el promedio de las entidades financieras. Con ello, el dólar tarjeta o turista se ubicó en $1.904,5.

El dólar oficial quedó 5,6% por debajo del techo de la banda, actualmente en $1.518,5. Vale recordar que, bajo el esquema vigente, ese límite se ajusta al 1% mensual, pero desde enero de 2026 pasará a actualizarse según la inflación de dos meses previos, lo que implica un primer incremento del 2,5%.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, martes 16 de diciembre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.438,5.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, martes 16 de diciembre

El dólar blue sube a $1.460 para la compra y a $1.480 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

Valor del CCL hoy, martes 16 de diciembre

El dólar CCL cotiza a $1.527,86 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6,2%.

Valor del dólar MEP hoy, martes 16 de diciembre

El dólar MEP opera a $1.490,45 y la brecha con el dólar oficial es de 3,6%.

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 16 de diciembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.904,5.

Cotización del dólar cripto hoy, martes 16 de diciembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.520,00, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, martes 16 de diciembre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s85.839,5, según Binance.