Sesión confirmada: Diputados debatirá el proyecto de Presupuesto 2026 el próximo miércoles

La Cámara de Diputados confirmó la citación para el próximo miércoles para llevar a cabo la primera sesión del período de sesiones extraordinarias. El temario prevé que se debatan en el recinto los proyectos de Presupuesto 2026, la ley de Inocencia Fiscal y la ley de Compromiso Nacional por la Estabilidad Fiscal y Monetaria.

Antes del debate en el recinto, este lunes que comenzaron las reuniones para constituir las comisiones de Presupuesto y Hacienda, que seguirá siendo encabezada por el libertario Alberto ‘Bertie’ Benegas Lynch, y de Legislación Penal, que continuará a cargo de la bullrichista Laura Rodríguez Machado.

A su vez, el martes comenzará el debate en comisión y el oficialismo espera emitir dictamen lo antes posible para avanzar con el debate en el recinto, que se llevará a cabo este miércoles.

Si bien el proyecto de Presupuesto 2026 ya había sido aprobado por la Cámara baja a principios de noviembre, perdió estado parlamentario tras el cierre del período ordinario. De esta manera, habrá que emitir un nuevo dictamen para que la iniciativa sea tratada en el recinto.

Los libertarios están confiados en que tendrán los avales para repetir ese dictamen, que en el primer intento consiguió 21 firmas de los 49 diputados que integran la comisión de Presupuesto.

La intención del oficialismo es lograr la media sanción esta semana, con eventuales ajustes que no afecten la meta de equilibrio, condición que el Gobierno ya dejó planteada frente a posibles negociaciones. Por su parte, la convocatoria también incorpora la Ley de Inocencia Fiscal, que apunta a revisar parámetros tributarios y el régimen simplificado del impuesto a las ganancias. El proyecto prevé elevar el monto a partir del cual se configura fraude fiscal y reducir los plazos de prescripción. A su vez, la Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria forma parte del conjunto de reformas debatidas en el Consejo de Mayo.