Dólar: cómo quedará el techo de la banda en los próximos meses

Desde enero de 2026, el techo y el piso de la banda cambiaria dejarán de ajustarse al 1% mensual y pasarán a moverse según la inflación con dos meses de rezago.

El nuevo esquema cambiario anunciado por el Banco Central (BCRA) reordenó las expectativas sobre la evolución del dólar de cara a 2026. A partir del 1° de enero, el piso y el techo de la banda de flotación dejarán de ajustarse a una tasa fija del 1% mensual y pasarán a actualizarse según la inflación informada por el INDEC con dos meses de rezago (T-2).

El cambio implica una modificación relevante en la dinámica del tipo de cambio oficial, especialmente en lo que respecta al techo de la banda, que hasta ahora venía creciendo a un ritmo inferior al de la inflación . Con la aceleración del IPC en los últimos meses, ese deslizamiento del 1% había generado un atraso en términos reales, algo que el Central busca corregir.

Según precisó la autoridad monetaria, el primer ajuste bajo el nuevo esquema se aplicará en enero de 2026 y tomará como referencia el IPC de noviembre, que fue del 2,47%. De este modo, tanto el piso como el techo de la banda se moverán ese porcentaje, ampliando el corredor cambiario.

En términos concretos, de acuerdo con estimaciones de Federico Filippini, head of Research & Strategy de Adcap Grupo Financiero, el techo de la banda en enero pasaría de aproximadamente $1.536 a $1.556. Hacia abril, bajo supuestos de inflación en línea con las proyecciones del mercado, el límite superior del esquema podría escalar desde la zona de $1.581 hasta cerca de $1.675.

Desde el BCRA explicaron que, dado que las bandas no se ajustan por la inflación de Estados Unidos, el techo del corredor tiende a incrementarse en términos reales con el paso del tiempo . “Las bandas de flotación cambiaria seguirán cumpliendo la función de limitar el riesgo de movimientos extremos y abruptos en el tipo de cambio”, remarcaron desde la entidad.

El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, señaló que la actualización por IPC no implica un cambio en la trayectoria de la inflación, sino que introduce mayor flexibilidad y previsibilidad en el régimen cambiario. En ese sentido, definió la medida como un aporte para reducir la incertidumbre hacia adelante y anclar expectativas en un contexto de desinflación.

Cómo era el esquema de bandas cambiarias, antes del anuncio

El esquema de bandas fue acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) antes del desarme parcial del cepo cambiario y obliga al Central a intervenir si el tipo de cambio perfora el piso o supera el techo. Actualmente, ese rango se ubica entre $921,20 y $1.518,52, aunque con la nueva metodología de ajuste esos valores quedarán desactualizados a partir de enero.

En paralelo, el BCRA anunció un programa preanunciado de acumulación de reservas mediante compras en el Mercado Libre de Cambios(MULC) incluso dentro de la banda, algo que hasta ahora no realizaba. En el escenario base, la entidad prevé adquirir hasta u$s10.000 millones en 2026, con la posibilidad de ampliar ese monto a u$s17.000 millones si la demanda de dinero crece más rápido, sin recurrir a una esterilización agresiva. "El Banco Central de la República Argentina anunció el inicio de una nueva fase de su programa monetario para 2026, en línea con nuestra visión sostenida desde Research de que el Gobierno avanzaría en una recalibración de las bandas para permitir una mayor acumulación de reservas", expresó Pilar Tavella, Directora de Research Macro & Estrategia en Balanz.

Con estas reglas, el escenario que descuentan las consultoras es el de un dólar que se mantenga estable dentro del corredor, con ajustes graduales y sin sobresaltos, siempre que se sostengan tres condiciones clave: disciplina fiscal, inflación en descenso y recuperación de la demanda de pesos.