Alerta dólar: las bandas cambiarias se ajustarán por inflación a partir de 2026

Las bandas cambiarias, que hasta ahora se actualizaban al 1% mensual, pasarán a actualizarse en base a la inflación de dos meses previos. Es decir, el 1° de enero se elevarán 2,5%, en base al IPC de noviembre.

De cara a 2026, el Gobierno modificó su programa monetario . El Banco Central (BCRA) anunció este lunes a la tarde que las bandas cambiarias pasarán a actualizarse en base a la inflación de dos meses previos. Vale destacar, que, hasta el momento, el techo y el piso se ajustaban al 1% mensual.

"A partir del 1 de enero de 2026, el techo y el piso de la banda de flotación cambiaria evolucionarán cada mes al ritmo correspondiente al último dato de inflación mensual informado por INDEC (T-2)", anunció en un comunicado la autoridad monetaria. De esta manera, el 1° de enero la banda se ajustará 2,5%, en base al IPC de noviembre .

Con esta medida, "la inflación y el tipo de cambio podrían enfrentar algunas presiones en el corto plazo" , destacaron desde Adcap Grupo Financiero , en diálogo con Ámbito .

Sin embargo, se destaca la posibilidad de que el tipo de cambio deje de apreciarse , por lo menos en las bandas. "Como se insistía el esquema era insostenible y ahora se flexibiliza modificando por inflación", afirmó el analista financiero Christian Buteler .

"El cambio del sistema de bandas, que se modificaba al 1% y ahora se actualiza por la inflación de dos meses previos, marcando, de esta manera, una real percepción de la situación macroeconómica y evita una apreciación problemática ", analizó el economista Federico Glustein .

"Dado que el ritmo de deslizamiento de las bandas no se ajusta por la inflación de Estados Unidos, el techo de la banda se incrementa en términos reales a lo largo del tiempo", argumentaron desde el BCRA. Y añadieron: "Las bandas de flotación cambiaria seguirán cumpliendo la función de limitar el riesgo de movimientos extremos y abruptos en el tipo de cambio".

Salvador Vitelli, head of research de Romano Group, subrayó que "si se diese el pronóstico del REM en cuanto a inflación, todos los futuros hasta julio-26 (último dato mensual del REM) quedarían intra-banda".

El BCRA anunció un programa para la recompra de reservas

Además, se implementará un programa de recompra de reservas para acumular hasta u$s17.000 millones en 2026, que dependerán del crecimiento de la demanda de dinero y la liquidez mercado cambios. "Una vez más el gobierno debe ceder y acepta lo que el consenso del mercado reclamaba", destaca Buteler.

Ante este plan de compra de reservas, el BCRA anunció que prevén mantener tasas reales positivas y flexibilizar los encajes bancarios, que siguen en niveles muy elevados.

"Es sano que el gobierno empiece a comprar dolares para acumular reservas y que dependa de la demanda de dinero y la disponibilidad del mercado de cambios. Es positivo que sea a un máximo del 5% que si bien puede quedar corto, es un avance al modelo actual. En parte, estarán -esta vez si- cumpliendo con del programa del FMI que les impone la compra de reservas internacionales como método de pago de obligaciones, dejando de priorizar un esquema de necesidades por otro más libre", opinó Glustein.

"Esto podría incentivar la demanda en los próximos días de dólar más barato que en enero generando una inestabilidad pero es una medida necesaria y pedía el mercado", agregó el especialista.

Sin embargo, el economista Gustavo Glustein discrepó en la posibilidad de que se genere una mayor presión sobre el mercado. "Es un deslizamiento de las bandas más apropiado para la dinámica", afirmó.