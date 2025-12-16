Dólar blue hoy: a cuánto opera este martes 16 de diciembre

El dólar blue cerró este lunes a $1.460 para la compra y a $1.480 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.
A cuánto opera el dólar oficial hoy, martes 16 de diciembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.438,5.
Valor del CCL hoy, martes 16 de diciembre
El dólar CCL cotiza a $1.527,86 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6,2%.
Valor del dólar MEP hoy, martes 16 de diciembre
El dólar MEP opera a $1.490,45 y la brecha con el dólar oficial es de 3,6%.
Precio del dólar tarjeta hoy, martes 16 de diciembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.904,5.
Cotización del dólar cripto hoy, martes 16 de diciembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.520,00, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, martes 16 de diciembre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s85.839,5, según Binance.
