Dólar blue hoy: a cuánto opera este martes 16 de diciembre

El dólar blue cerró este lunes a $1.460 para la compra y a $1.480 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, martes 16 de diciembre En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.438,5.

Valor del CCL hoy, martes 16 de diciembre El dólar CCL cotiza a $1.527,86 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6,2%.

Valor del dólar MEP hoy, martes 16 de diciembre El dólar MEP opera a $1.490,45 y la brecha con el dólar oficial es de 3,6%.

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 16 de diciembre El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.904,5.

Cotización del dólar cripto hoy, martes 16 de diciembre El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.520,00, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, martes 16 de diciembre Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s85.839,5, según Binance.