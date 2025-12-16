Muerte de Rob Reiner: la lucha de su hijo Nick, principal sospechoso del crimen, contra las drogas y los excesos + Seguir en









El joven, principal sospechoso del crimen, luchó contra las adicciones desde la adolescencia. Llegó a hablar abiertamente de su lucha y confesó haberse rehabilitado cerca de 17 veces.



Luego de que el director de cine Rob Reiner y su esposa fueran hallados muertos, el hijo de ambos, Nick, fue detenido. En las últimas horas una historia de adicciones que el joven atravesó problemas de adicciones a las drogas, razón por la que la relación con sus padres tuvo períodos de turbulencias.

Nick Reiner comenzó a consumir drogas a los 15 años, según un testimonio de Rob Reiner en un podcast. A los 19, tras varias estancias en centros de rehabilitación, el joven decidió empezar a escribir sobre sus experiencias, informó Reuters.

Muerte de Rob Reiner y su esposa: la lucha contra las drogas de su hijo Nick, arrestado por el crimen Tras estos períodos, un proyecto de Reiner que vio la luz fue el film "Being Charlie", estrenado en 2015 como un reflejo de la historia de Nick. Esta película"fue lo más personal en lo que he participado", sostuvo el director en su momento y sumó que "es una de las experiencias creativas más emotivas y satisfactorias que he tenido".

Nick Reiner, ahora de 32 años, habló abiertamente a lo largo de los años sobre sus problemas con el abuso de sustancias. En 2016, declaró a la revista People que había estado sin hogar en ocasiones cuando estaba prófugo y se negaba a rehabilitarse.



rob reiner familia De izquierda a derecha: Rob reiner, su esposa, su hija Romy, Nick, la esposa de su hermano Jake y Jake. Us Magazine Entre esos períodos, aseguró haber estado al menos 17 veces en centros de recuperarse. "Cuando estuve allí, podría haber muerto", sostuvo y añadió que había salido de su último centro a los 19 años. Por entonces, agregó que se había "adaptado de nuevo a Los Ángeles y a estar con su familia".

Rob y Michele Reiner, quienes se casaron en 1989, tuvieron otros dos hijos: Jake y Romy. La última foto familiar de los cinco fue en septiembre en el estreno de la película de Rob Reiner, "Spinal Tap II: El fin continúa". Detuvieron a Nick, hijo de Rob Reiner y principal sospechoso por la muerte del director y su esposa Nick Reiner, el hijo de 32 años de Rob Reiner y Michele Reiner, fue arrestado el domingo por la noche y fichado en la madrugada del lunes en relación a la muerte de sus padres. "Esto se está llevando a cabo como una investigación de asesinato. Estamos elaborando un cronograma", declaró una fuente policial al portal Deadline esta mañana. El nominado al Oscar, Rob Reiner, y su esposa fueron encontrados muertos ayer por la tarde en su casa de Brentwood; ambos cuerpos presentaban múltiples puñaladas, según fuentes policiales. La policía había estado investigando el crimen durante toda la noche, pero, salvo confirmar que habían entrevistado a familiares, no ofreció muchos detalles en una conferencia de prensa el domingo por la noche y ni siquiera confirmó los nombres de las víctimas.

