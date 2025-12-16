Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 16 de diciembre

Live Blog Post

Nasdaq busca ampliar su horario de cotización mientras Wall Street avanza hacia el 24/7

Nasdaq, uno de los principales índices de Wall Street, y donde cotizan gigantes tecnológicos como Nvidia, Apple y Amazon, dará el lunes un paso clave en su plan de extender la operatoria bursátil las 24 horas del día. El operador presentará ante la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC) la documentación necesaria para poner en marcha un sistema de negociación ininterrumpido, en una iniciativa que busca aprovechar el creciente apetito global por acciones estadounidenses.

La demanda de trading continuo creció significativamente en los últimos años, lo que llevó a los reguladores a flexibilizar las normas y autorizar propuestas de las principales bolsas para expandir el horario operativo más allá de las sesiones tradicionales. El mercado bursátil norteamericano concentra casi dos tercios del valor de mercado de las empresas listadas a nivel mundial, mientras que las tenencias extranjeras de acciones estadounidenses alcanzaron los u$s 17 billones el año pasado, según datos compilados por Nasdaq.

Lee la nota completa