16 de diciembre 2025 - 09:35

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 16 de diciembre

Toda la información sobre el dólar, las acciones y los bonos.

Por Vecteezy

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar oficial cerró a $1.438,50 para la venta en el segmento mayorista luego de las licitaciones de deuda en dólares y la de títulos en pesos. En tanto, el dólar MEP cerró en $1.492,01 mientras que el CCL se ubicó por encima de los $1.500.

El Banco Central anunció un programa de compra de reservas y flexibilizó las bandas cambiarias. Los anuncios del Banco Central fueron muy bien recibidos por los mercados, con subas en acciones y en especial de los bonos en dólares. Este martes, la expectativa se espera que sea optimista, en línea con el avance de los activos financieros luego de conocerse la medida que va en línea con uno de los pedidos más importantes para el mercado.

Live Blog Post

Dólar: cómo quedará el techo de la banda en los próximos meses

billie-dollar-money-background.jpg

El nuevo esquema cambiario anunciado por el Banco Central (BCRA) reordenó las expectativas sobre la evolución del dólar de cara a 2026. A partir del 1° de enero, el piso y el techo de la banda de flotación dejarán de ajustarse a una tasa fija del 1% mensual y pasarán a actualizarse según la inflación informada por el INDEC con dos meses de rezago (T-2).

El cambio implica una modificación relevante en la dinámica del tipo de cambio oficial, especialmente en lo que respecta al techo de la banda, que hasta ahora venía creciendo a un ritmo inferior al de la inflación. Con la aceleración del IPC en los últimos meses, ese deslizamiento del 1% había generado un atraso en términos reales, algo que el Central busca corregir.

Lee la nota completa

Live Blog Post

Nasdaq busca ampliar su horario de cotización mientras Wall Street avanza hacia el 24/7

Nasdaq, uno de los principales índices de Wall Street, y donde cotizan gigantes tecnológicos como Nvidia, Apple y Amazon, dará el lunes un paso clave en su plan de extender la operatoria bursátil las 24 horas del día. El operador presentará ante la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC) la documentación necesaria para poner en marcha un sistema de negociación ininterrumpido, en una iniciativa que busca aprovechar el creciente apetito global por acciones estadounidenses.

La demanda de trading continuo creció significativamente en los últimos años, lo que llevó a los reguladores a flexibilizar las normas y autorizar propuestas de las principales bolsas para expandir el horario operativo más allá de las sesiones tradicionales. El mercado bursátil norteamericano concentra casi dos tercios del valor de mercado de las empresas listadas a nivel mundial, mientras que las tenencias extranjeras de acciones estadounidenses alcanzaron los u$s 17 billones el año pasado, según datos compilados por Nasdaq.

Lee la nota completa

Live Blog Post

Dólar: tras el anuncio del BCRA, crece la expectativa sobre la reacción del mercado

Para arrancar el 2026 y tras un exhaustivo pedido del mercado, el Gobierno modificó su programa monetario. El Banco Central (BCRA) anunció el lunes por la tarde que las bandas cambiarias pasarán a actualizarse en base a la inflación de dos meses previos. Hasta ahora, el techo y el piso se ajustaban al 1% mensual. Tras este anuncio, la expectativa se concentra en cómo volverán a operar las diferentes cotizaciones, que el lunes como primera reacción, subieron hasta rozar los $1.490 para el caso del MEP.

“A partir del 1 de enero de 2026, el techo y el piso de la banda de flotación cambiaria evolucionarán cada mes al ritmo correspondiente al último dato de inflación mensual informado por el INDEC (T-2)”, informó la autoridad monetaria en un comunicado. De este modo, el primer ajuste será el 1° de enero y alcanzará el 2,5%, en línea con el IPC de noviembre.

Lee la nota completa

Live Blog Post

El BCRA lanzó plan de compra de reservas: prevé acumular hasta u$s17.000 millones en 2026

Por Santiago Reina

dolar blue

En el marco de su plan de remonetización de la economía, el Banco Central (BCRA) lanzará a partir del 1° de enero de 2026 un programa de compra de reservas. La autoridad monetaria prevé acumular entre u$s10.000 millones y u$s17.000 millones durante el año próximo.

La entidad que conduce Santiago Bausili calcula un aumento de la base monetaria del 4,2% actual al 4,8% del Producto Bruto Interno (PBI) para diciembre del año que viene. Según el comunicado publicado este lunes, esto podría ser abastecido mediante la compra de u$s10.000 millones sujeto a la oferta de flujos de la balanza de pagos.

Lee la nota completa

Live Blog Post

Alerta dólar: las bandas cambiarias se ajustarán por inflación a partir de 2026

Por Erika Cabrera

De cara a 2026, el Gobierno modificó su programa monetario. El Banco Central (BCRA) anunció este lunes a la tarde que las bandas cambiarias pasarán a actualizarse en base a la inflación de dos meses previos. Vale destacar, que, hasta el momento, el techo y el piso se ajustaban al 1% mensual.

"A partir del 1 de enero de 2026, el techo y el piso de la banda de flotación cambiaria evolucionarán cada mes al ritmo correspondiente al último dato de inflación mensual informado por INDEC (T-2)", anunció en un comunicado la autoridad monetaria. De esta manera, el 1° de enero la banda se ajustará 2,5%, en base al IPC de noviembre.

Lee la nota completa

Live Blog Post

Dólar hoy: a cuánto cotiza este martes 16 de diciembre

El dólar oficial minorista cerró a $1.415 para la compra y a $1.465 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hizo a $1.465,14 para la venta.

Lee la nota completa

