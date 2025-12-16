Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 16 de diciembre

El dólar oficial cerró a $1.438,50 para la venta en el segmento mayorista luego de las licitaciones de deuda en dólares y la de títulos en pesos. En tanto, el dólar MEP cerró en $1.492,01 mientras que el CCL se ubicó por encima de los $1.500.
Dólar: cómo quedará el techo de la banda en los próximos meses
El nuevo esquema cambiario anunciado por el Banco Central (BCRA) reordenó las expectativas sobre la evolución del dólar de cara a 2026. A partir del 1° de enero, el piso y el techo de la banda de flotación dejarán de ajustarse a una tasa fija del 1% mensual y pasarán a actualizarse según la inflación informada por el INDEC con dos meses de rezago (T-2).
El cambio implica una modificación relevante en la dinámica del tipo de cambio oficial, especialmente en lo que respecta al techo de la banda, que hasta ahora venía creciendo a un ritmo inferior al de la inflación. Con la aceleración del IPC en los últimos meses, ese deslizamiento del 1% había generado un atraso en términos reales, algo que el Central busca corregir.
