Acciones y bonos en dólares suben en Wall Street tras anuncios del BCRA: el riesgo país perfora los 580 puntos

La modificación en el esquema y el plan de acumulación de reservas que anunció Santiago Bausili impulsó las cotizaciones de los activos argentinos.

El riesgo país perfora un nivel clave. Vecteezy

Las acciones y los bonos en dólares operan en alza en Wall Street este martes, tras los anuncios del Banco Central sobre cambios en el esquema cambiario que comenzarán a regir desde el 1° de enero. La medida, que modifica las bandas y lanza un programa de acumulación de reservas —uno de los reclamos más insistentes del mercado en los últimos meses—, fue bien recibida por la city.

Los títulos soberanos en dólares muestran subas promedio del 0,8% de la mano del Global 2035. En este contexto, el riesgo país cae con fuerza y perfora los 580 puntos básicos (pb) hasta los 573 pb.

Por su parte, las acciones argentinas que cotizan en Nueva York también operan con mayoría de avances. Entre los ADRs, los papeles bancarios como Grupo Supervielle (+3,1%) y Grupo Financiero Galicia (+3%). A contramano, Loma Negra pierde 0,9%.

A nivel local, el S&P Merval trepa 1,5% a 3.056.737,41 puntos. En tanto, su contraparte en dólares lo hace 0,8% a 1.985,69 puntos. Las acciones operan con subas generalizadas encabezadas por Aluar (+5,1%); Banco Macro (+2,8%) y Banco BBVA (+2,4%).

En cuanto a las modificaciones comunicadas por parte del BCRA, desde Aldazabal destacaron que el Gobierno comenzó una nueva fase en su programa monetario: la de re-monetización.

En ese sentido, remarcaron que la prioridad de esta nueva fase será "alcanzar la convergencia de la inflación doméstica al nivel de inflación internacional", aunque también se señala que se buscará "compatibilizar el proceso de desinflación con la acumulación de reservas internacionales".