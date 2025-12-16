Renunció Juan Pazo a la dirección de la ARCA y lo reemplazará Andrés Vázquez, actual titular de la DGI + Seguir en









La decisión fue oficializada mediante el Decreto 890/2025, publicado en el Boletín Oficial. Vázquez asumirá el jueves 18 de diciembre al frente del ente que depende del Ministerio de Economía.

Juan Pazo, hombre de Luis Caputo, dejará la dirección de la ARCA.

El Gobierno nacional aceptó la renuncia de Juan Alberto Pazo como director ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y designó en su lugar a Andrés Edgardo Vázquez, quien hasta ahora se desempeñaba como titular de la Dirección General Impositiva (DGI). Ambos movimientos quedaron formalizados este martes con la publicación del Decreto 890/2025 en el Boletín Oficial.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La norma, que lleva las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo, establece que la dimisión de Pazo será efectiva a partir del 18 de diciembre de 2025 y, en el mismo acto administrativo, dispone la designación de Vázquez como nuevo director ejecutivo del organismo recaudador, que funciona como ente autárquico bajo la órbita del Ministerio de Economía.

De acuerdo con el texto oficial, Vázquez asumirá el cargo el jueves 18 de diciembre para completar un período legal. En la misma resolución también se aceptó su renuncia al frente de la DGI, puesto que ocupaba hasta el momento. El funcionario entrante es un hombre cercano al asesor presidencial Santiago Caputo, mientras que el saliente provenía del riñón del ministro Luis Caputo.

Además de la publicación en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía difundió un comunicado en el que destacó distintos aspectos de la gestión de Pazo, agradeció su desempeño y confirmó la asunción del nuevo titular de la ARCA.

Juan Pazo producción Según se detalló oficialmente, Pazo le comunicó a Caputo su decisión de dejar el cargo y se indicó que retomará actividades en el sector privado, aunque “seguirá colaborando incondicionalmente con el ministro”.

“El funcionario llevó adelante transformaciones profundas en el organismo, como la simplificación de regímenes informativos, la implementación del IVA Simple, el Régimen Simplificado de Ganancias y el impulso del Proyecto de Ley de Inocencia Fiscal”, enumeró el comunicado oficial. El reemplazo de Juan Pazo en la ARCA En el mismo texto, el Ministerio de Economía precisó cómo quedará organizada la conducción del organismo: “Asumirá Andrés Vázquez, actual titular de la Dirección General Impositiva, quien representa la continuidad de las políticas del presidente Milei y del ministro Caputo en materia tributaria y aduanera”. “El Ministro agradece a Juan Pazo la tarea realizada y su compromiso con el desarrollo económico de la Argentina, y lo invita a seguir aportando su experiencia desde el lugar que ocupe”, concluye el comunicado.

Temas ARCA

DGI