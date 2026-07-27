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27 de julio 2026 - 16:06

Dólar hoy: a cuánto cerró este lunes 27 de julio

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El BCRA concretó la mayor compra diaria de mayo y quedó a un paso de los u$s10.000 millones acumulados en 2026, mientras las reservas volvieron a subir con fuerza.

El BCRA concretó la mayor compra diaria de mayo y quedó a un paso de los u$s10.000 millones acumulados en 2026, mientras las reservas volvieron a subir con fuerza.

El dólar oficial minorista cerró a $1.470 para la compra y a $1.520 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.520,57 para la venta. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, lunes 27 de julio

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.497.

Informate más

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, lunes 27 de julio

El dólar blue cerró a $1.540 para la compra y a $1.560 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 27 de julio

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.976.

Cotización del dólar cripto hoy, lunes 27 de julio

El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.592,60, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, lunes 27 de julio

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s64.774, según Binance.

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