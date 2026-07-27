Deuda de monotributo en ARCA: la guía paso a paso para consultar cuánto debés

Esta alternativa te permite revisar los saldos pendientes y acceder al detalle completo antes del próximo vencimiento mensual.

Esta es la manera correcta de corroborar que estés al día con ARCA.

Para no tener que pagar intereses o enfrentarse a otras consecuencias económicas, es fundamental mantener las obligaciones tributarias al día con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) . Para quienes están adheridos al monotributo , lo que ayuda a estar siempre al día es conocer el estado de cuenta antes de cada vencimiento.

Por suerte, el organismo regulador ofrece distintas herramientas digitales para verificar si existen importes pendientes. El trámite se puede llevar a cabo desde una computadora o directamente con el celular, por lo que ningún contribuyente tiene la necesidad de ir a una oficina.

La plataforma online de ARCA permite acceder al detalle completo de la cuenta corriente del monotributo. Ahí es posible revisar cada período, visualizar los intereses acumulados y generar el pago de las obligaciones pendientes. Para ingresar al sistema, primero hay que acceder a la página oficial con CUIT y Clave Fiscal y una vez dentro del portal, el contribuyente debe seleccionar el servicio "CCMA – Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos" .

Es fundamental estar al tanto de cualquier deuda con el organismo.

Dentro de esa sección se encuentra la opción "Cálculo de deuda" , que reúne toda la información de las obligaciones impagas. El sistema muestra una tabla con el capital correspondiente a cada mes y, cuando corresponde, los intereses resarcitorios generados por la falta de pago.

Después de revisar la información, el usuario puede elegir los períodos que quiera cancelar . Desde esa misma pantalla existe la posibilidad de emitir un Volante Electrónico de Pago (VEP) o completar la operación mediante un código QR, según las alternativas habilitadas por el organismo. El vencimiento habitual del monotributo está fijado para el día 20 de cada mes , pero, si esa fecha coincide con un día inhábil, el calendario fiscal puede pasar el plazo al siguiente día hábil.

Además, es importante tener en cuenta que ARCA ya no admite pagos en efectivo por ventanilla. Todas las cancelaciones tienen que concretarse por medios electrónicos, entre ellos:

Transferencia bancaria

Volante Electrónico de Pago (VEP)

Débito automático

Billeteras virtuales habilitadas

Para evitar inconvenientes, lo mejor es hacer el pago con anticipación, ya que, tras completarlo, la acreditación puede demorar hasta 48 horas hábiles. Además de controlar la deuda, el sistema permite verificar si la categoría del monotributo coincide con los parámetros vigentes de ingresos y actividad.

El organismo ofrece herramientas para que puedas manejar tu información desde cualquier lado. Magnific

ARCA Móvil: la consulta rápida desde la aplicación

Aquellos que prefieren realizar el trámite desde el teléfono cuentan con la aplicación oficial ARCA Móvil, permite revisar el estado de la cuenta en pocos pasos y consultar el monto pendiente. Luego de iniciar sesión con las credenciales personales, el usuario debe buscar el ícono identificado como "Deuda", señalado con el símbolo de pesos.

La pantalla principal informa el total pendiente al momento de la consulta, pero si se necesita una revisión más detallada, la opción "Ver detalle" permite conocer el importe correspondiente a cada período mensual. Esta herramienta es útil para quienes buscan controlar su situación antes del vencimiento o confirmar si un pago ya fue registrado por el organismo.

Como la acreditación de las operaciones electrónicas puede tardar hasta 48 horas hábiles, es posible que un pago reciente todavía no aparezca reflejado en la aplicación. En esos casos, hay que esperar ese plazo antes de iniciar un reclamo.

Por eso es que revisar periódicamente la cuenta corriente del monotributo ayuda a mantener la situación fiscal actualizada mediante las herramientas digitales que ARCA pone a disposición de los contribuyentes.