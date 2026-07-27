El Real Madrid le ganó la pulseada al PSG y pagará más de 100 millones de euros por Yan Diomande + Agregar ámbito en









En una negociación relámpago, el Real Madrid llegó a un acuerdo para reforzarse con una de las joyitas que también buscaban PSG y Liverpool.

El Real Madrid le ganó la pulseada al PSG y pagará más de 100 millones de euros por Yan Diomande

Real Madrid volverá a concretar una incorporación por encima de los 100 millones de euros después de tres años, cuando a mediados de 2023 desembolsó 127 millones por el inglés Jude Bellingham.

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Luego de dos temporadas sin títulos, el club presidido por el reelecto Florentino Pérez desplegó una agresiva política en el actual mercado de pases.

A falta del anuncio oficial, ya está todo acordado para la incorporación del extremo derecho marfileño Yan Diomande, por una cifra estimada entre los 100 y 120 millones para el Leipzig de Alemania, que contrató al argentino Martín Demichelis como DT para la actual temporada.

Hasta el momento, la transferencia más alta del mercado es la de Morgan Rogers de Aston Villa a Chelsea, por 138 millones de euros.

Diomande llegará en las próximas horas para realizar la revisación médica, firmar contrato hasta 2031 e incorporarse al plantel de José Mourinho, que ya cuenta con otras caras nuevas: Denzel Dumfries, Marc Cucurella, Ibrahima Konaté y Bernardo Silva.

De 19 años, Diomande ya tuvo un breve paso por el fútbol español, en Leganés, en el primer semestre de 2025. Luego, lo transfirió a Leipzig por 20 millones de euros. Allí se destacó de tal manera que fue convocado para disputar el Mundial 2026 con Costa de Marfil y llamó la atención de potencias como el Real Madrid y el PSG. Diomande podría integrar un tridente ofensivo junto a Kylian Mbappé y Vinicius, que este lunes se sumará a la pretemporada de Real Madrid. El brasileño lleva meses de conversaciones sin renovar su contrato, que vence en junio de 2027. La situación tiene inquietos a los dirigentes, ya que Vinicius podría negociar personalmente con otro club a partir de enero e irse un semestre más tarde sin dejar dinero por una transferencia. De acuerdo con The Athletic, el Arsenal está dispuesto a tentar a Vinicius, mientras que The Telegraph agregó que le pagarían un contrato récord de 400.000 libras semanales.