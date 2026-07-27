Dólar: tras otra suba semanal, el mercado procesa las señales oficiales sobre el tipo de cambio

El paralelo alcanzó un nuevo máximo nominal mientras el oficial volvió a subir. Aunque el Gobierno buscó despejar expectativas de una devaluación tras la polémica por los dichos de Adrián Ravier, el mercado sigue atento a la evolución del tipo de cambio y al contexto internacional.

A cuánto se vende el dólar este lunes 27 de julio.

El mercado cambiario operó con presión alcista el pasado viernes y el dólar blue alcanzó este jueves un nuevo récord nominal, en una jornada atravesada por la incertidumbre internacional y las repercusiones de las declaraciones del vocero presidencial, Adrián Ravier, sobre el futuro del tipo de cambio. Este lunes 27 de julio, la atención sigue sobre el petróleo y la llegada de Kristalina Georgieva a la Argentina.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El dólar oficial mayorista cotiza en $1.489,50, mientras que en el Banco Nación el minorista se vende a $1.510. En tanto, el promedio informado por el Banco Central cotiza en $1.510,79.

En el mercado paralelo, el dólar blue ganó terreno el pasado viernes hasta los $1.560 para la venta y $1.540 para la compra, un nuevo máximo nominal histórico. Aun así, como el tipo de cambio oficial volvió a avanzar, la brecha cambiaria se redujo levemente hasta 4,77%, aunque continúa en los niveles más elevados de los últimos seis meses.

Pese al movimiento de las últimas ruedas, el oficial acumula una suba de apenas $1 en julio y de $28 en lo que va del año, equivalente a un alza de 1,9%, muy por debajo de la inflación acumulada durante el primer semestre.

La dinámica cambiaria del viernes estuvo atravesada por la controversia generada tras las declaraciones del vocero presidencial, Adrián Ravier, quien sostuvo que un dólar de entre $1.700 y $1.800 "es una posibilidad".

Pese al movimiento de las últimas ruedas, el oficial acumula una suba de apenas $1 en julio

Aunque desde el Ministerio de Economía evitaron pronunciarse oficialmente, desde la Casa Rosada buscaron desactivar la interpretación de que el Gobierno estuviera anticipando una devaluación.

El propio presidente Javier Milei salió a respaldar a Ravier durante su paso por la Exposición Rural. "Lo sacaron de contexto, no dijo eso", afirmó el mandatario, y agregó: "El dólar no va a ir a $1.800; si hace esa apuesta va a salir perdiendo".

El mensaje buscó ratificar que la estrategia cambiaria no sufrió modificaciones y que el Gobierno mantiene como prioridad preservar la estabilidad del mercado de cambios.

Qué espera el mercado para el dólar

Más allá de la polémica, las proyecciones privadas tampoco ubican al dólar en torno a los $1.800 antes de fin de año. El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central prevé un tipo de cambio mayorista de $1.673 para diciembre y cercano a los $1.805 dentro de los próximos doce meses.

En la misma línea, Gustavo Ber, economista de Estudio Ber, estimó que el Gobierno continuará administrando el tipo de cambio en línea con el proceso de desinflación.

"Creo que los $1.800 podrían alcanzarse más hacia el año próximo. En lo que resta del año estimo que el tipo de cambio se deslizaría a un ritmo similar al de la inflación, dado que el Gobierno buscaría preservar el objetivo de desinflación y, en ese sentido, resulta importante mantener la calma cambiaria", señaló.

Su proyección ubica al dólar oficial cerca de los $1.650 hacia diciembre.

En paralelo, el mercado sigue asimilando la reciente mejora de la calificación soberana de Argentina por parte de Moody's, que elevó la nota desde Caa1 hasta B3 y cambió la perspectiva de estable a positiva, alineándose con las decisiones adoptadas previamente por Fitch Ratings y S&P Global Ratings.

Pese a las señales positivas en el frente local, el escenario internacional continúa siendo el principal foco de atención para los inversores.

La escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán, las tensiones sobre el estrecho de Ormuz y el fuerte repunte del petróleo mantienen elevada la cautela sobre los activos emergentes.

Al mismo tiempo, las consultoras privadas destacan que la desaceleración de la inflación y las tasas reales positivas continúan favoreciendo el carry trade y sosteniendo el interés por los instrumentos en pesos, una dinámica que el Gobierno busca preservar mientras intenta consolidar la estabilidad cambiaria.