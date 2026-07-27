Charlas de quincho: Karina Milei inventó su propio Día de la Lealtad, Luis Caputo reunió a los contadores y La Rural puso el escenario

La hermana del Presidente celebró el aniversario del cierre de listas que consolidó su poder dentro de La Libertad Avanza, mientras el ministro de Economía cedió el escenario a contadores para explicar la reforma de Inocencia Fiscal y la SRA se convirtió en la gran vidriera política de la semana. Javier Milei pasó por Palermo sin anuncios de alto impacto, Victoria Villarruel eligió las vacaciones y Elisa Carrió sorprendió con su particular "cirujeo" por Recoleta.

Terminó el Mundial y la política recuperó el centro de la escena. Esta semana, la gran vidriera fue La Rural , donde el campo volvió a convertirse en punto de encuentro para dirigentes, empresarios y funcionarios, con Javier Milei como protagonista del acto de apertura y el Gobierno atento a las señales de un sector que considera estratégico. Hubo discursos, fotos y gestos, pero también una expectativa concreta por anuncios que finalmente no llegaron.

Mientras en el predio de Palermo se cruzaban dirigentes de distinto signo político, en Balcarce 50 miran decididamente hacia 2027. El oficialismo sigue de cerca los números de las encuestas y reconoce que una eventual segunda vuelta podría presentar un escenario más complejo de lo que imaginaban. Por eso, una de las apuestas centrales continúa siendo eliminar o suspender las PASO, con la expectativa de evitar una instancia que facilite la coordinación de una oposición todavía dispersa.

En ese tablero, el oficialismo confía en que figuras como Axel Kicillof y Sergio Massa siguen asociadas al pasado, pero el verdadero temor es que un outsider sea capaz de canalizar el descontento con La Libertad Avanza y llegar al balotaje por fuera de las estructuras tradicionales. Por eso el Gobierno miró con llamativa atención el paso de Jorge Brito por la tradicional exposición rural, quien se mostró y conversó con productores.

Entre el anuncio de Luis Caputo sobre Inocencia Fiscal y la discusión por el nuevo régimen para blanquear los dólares , el Gobierno también tuvo que lidiar con otro frente, menos económico y mucho más futbolero. La campaña antiargentina que acompañó al Mundial obligó a la dirigencia a responder a provocaciones, cruces y acusaciones que buscaron instalar una imagen negativa del país.

Victoria Villarruel recibió la invitación formal para asistir al acto central de La Rural, pero finalmente eligió otro destino. Con el Congreso en receso, la vicepresidenta se fue a descansar a Villa La Angostura y no estuvo el domingo en el palco junto a Javier Milei y los principales referentes del campo. Fue, además, su segundo año consecutivo de ausencia en la tradicional exposición, en un momento en que cualquier silla vacía cerca del Presidente parece tener bastante más lectura política que turística.

La decisión llega después de una semana en la que Villarruel volvió a marcar distancia del Gobierno y luego de la polémica por el aumento de las dietas de los senadores, que llevó los ingresos de los legisladores de la Cámara alta a unos $12 millones mensuales.

Villarruel prefirió la Patagonia al protocolo y el descanso a la foto institucional. La vicepresidenta resolvió no exponerse al reencuentro con Milei y lo evitó, a diferencia de lo que pasó en el acto por el Día de la Bandera en Rosario, cuando la vice volvió a incomodar al Presidente y a su gabinete. Lo mismo ocurrió en la vigilia por el Día de la Independencia en Tucumán, donde Osvaldo Jaldo debió montar un operativo especial para recibirla.

El microcine de Luis Caputo, los contadores influencers y la misión de sacar los dólares del colchón

Llamó la atención este miércoles que el ministro de Economía, Luis Caputo, la haya concedido a un grupo de contadores públicos, sin representación institucional, el escenario del microcine del Palacio de Hacienda para que le explicaran a los periodistas cómo funcionarán los cambios en la ley de Inocencia Fiscal que el Gobierno envió al Congreso.

Cualquiera que hubiera llegado tarde al encuentro con la prensa podría pensar que los que estaban en el escenario eran funcionarios públicos. Pero no: solo eran contadores muy conocidos a nivel de las redes sociales. No fueron en representación de ninguno de los 24 Consejos Profesionales que hay en el país.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció el envío al Congreso del proyecto de Inocencia Fiscal. Presidencia

Caputo miraba atentamente desde abajo en un costado. Tanto los contadores como el titular del Palacio de Hacienda bajaron el mismo discurso: que los autónomos tienen que aprovechar ya para entrar a Ganancias simplificado.

Pero profesionales consultados por Ambito plantean que todavía es un poco jugado recomendar sacar los "dólares del colchón". Hoy por hoy, si ARCA detecta una diferencia de mas del 15% en una declaración jurada puede geneerarle un grave problema a un contribuyente. "Una persona declara u$s100.000 y tiene una incosistencia de 10.000 pesos y puede perder muchísimo dinero", explicó un profesional al tanto del tema Para eso se mandó al Congreso "Inocencia Fiscal II". Pero para que esté operativa antes del 28 agosto (cuando vence la presentación de las declaraciones juradas) los legisladores deberían trabajar a destajo, cosa dificil que ocurra durante el período de vacaciones de invierno.

En definitiva: todavía es riesgoso sacar los dólares. Lo que dicen los más expertos es que lo mas probable es que recién empiecen a aparecer en 2026, si es que los diputados y senadores aprueban el proyecto. Es de recordar que el nuevo régimen no tiene restricciones para funcionarios públicos.

Karina Milei se inventó su propio Día de la Lealtad y la interna libertaria volvió a salir a la cancha

Karina Milei encontró una manera bastante particular de conmemorar el aniversario de aquel cierre de listas bonaerense en el que logró imponer su estrategia electoral y dejar a Santiago Caputo al margen de la lapicera. La fecha, que en algún momento evaluaron bautizar como el "Día de la Lealtad" libertario, terminó convertida en el "Día de la Unidad", una versión más amable hacia afuera de una jornada que puertas adentro todavía se lee como una victoria del karinismo.

No vinimos a especular. Vinimos a defender con uñas y dientes las ideas del Presidente. https://t.co/m5v0BCHPYz pic.twitter.com/NNuJaq58N1 — La Libertad Avanza - PBA (@LLAenPBA) July 23, 2026

La celebración llega, sin embargo, con un pequeño detalle incómodo. La estrategia que Karina considera un triunfo sobre el asesor presidencial terminó en una derrota electoral contundente en la provincia de Buenos Aires, donde La Libertad Avanza perdió por más de 14 puntos frente al peronismo. Así, mientras el entorno de la hermana presidencial reivindica aquel cierre como el momento en que "El Jefe" se quedó con el control de la conducción política, en el sector caputista recuerdan que el resultado de aquella batalla no fue precisamente para descorchar champagne.

El mensaje, de todos modos, tuvo destinatarios varios. Karina buscó marcar que las puertas están abiertas para quienes quieran acompañar la reelección de Javier Milei, pero bajo una condición bastante clara: la estrategia y la conducción las define ella. Una advertencia que alcanza a Santiago Caputo, pero también a eventuales aliados como el PRO, mientras la funcionaria consolida un perfil público más activo y vuelve a ocupar el centro de la escena.

Guerra por Ingresos Brutos, intendente suspendido y la pax Río Negro - Chubut

Semana agitada en Río Negro, con novedades en distintos frentes. Tras regresar de Catamarca, donde participó de la inauguración del Festival del Poncho junto a su amigo Raúl Jalil, el gobernador Alberto Weretilneck tuvo una agenda movida. Por un lado, anunció el desembolso de $14.000 millones destinados a la creación de una línea de crédito para la compra de mallas antigranizo, una medida apuntada a los productores frutícolas. Lo escoltó, en la presentación, el titular del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe.

La ceremonia tuvo lugar en Allen, localidad que atraviesa momentos turbulentos por estos días. Su intendente, Macelo Román, fue suspendido por el Concejo Deliberante en medio de una investigación judicial por supuesta corrupción. Román, originario de la UCR, saltó a las filas violetas y se convirtió en el único alcalde libertario de la provincia. Luego de negarse a dejar el cargo durante varios días, finalmente dio un paso al costado. Su lugar lo ocupa, temporalmente, Fabián Leguizamón, presidente del parlamento local.

Weretilneck, por su parte, selló la pax con su vecino “Nacho” Torres, con quien firmó un acuerdo para una obra eléctrica por $17.000 millones para reforzar el abastecimiento de la Comarca Andina. De esta manera, pusieron fin a un litigio comenzado en 1991 por una deuda que Río Negro mantenía con Chubut. La suscripción del entendimiento, en El Bolsón, incluyó apretón de manos, sonrisas y fotos distendidas entre los dos líderes sureños que supieron desafiar a Javier Milei en los albores de su mandato.

Un día después, el mandatario rionegrino anunció el envío de la Legislatura de un proyecto de ley para eximir del pago de IIBB a turistas extranjeros. La iniciativa apunta a potenciar al sector en la provincia, con eje en Bariloche y El Bolsón. El episodio suscitó malestar en el PRO, que reclamó derechos de autor, ya que la diputada provincial amarilla María Laura Frei había presentado un texto en el mismo sentido semanas antes.

El encargado de poner en palabras la irritación fue Juan Martín, presidente local del partido fundado por Mauricio Macri. “Excelente idea, Weretilneck, pero no hace falta que pierdan tiempo redactando el proyecto, porque ya está presentado en la Legislatura. Lo pueden encontrar con el número 730/2026”, comentó el legislador, y agregó: “Va siendo hora de que dejen de cajonear los proyectos que no presenta el oficialismo y empiecen a mirar los aportes que podemos hacer los opositores”. El sol del 2027 viene asomando.

Elisa Carrió, entre volquetes y macetas, se sumó al reciclaje de Recoleta

Elisa Carrió sorprendió con una postal poco habitual de su rutina y contó en redes sociales que, mientras "cirujeaba" por Recoleta, rescató tres macetas de un volquete. La dirigente de la Coalición Cívica compartió la anécdota con sus seguidores y relató que los cartoneros que se encontraban en el lugar la ayudaron a cargar el particular hallazgo en su auto.

Elisa Carrió anduvo revolviendo volquetes en Recoleta. @elisacarrio

La escena dejó una imagen de Carrió alejada de los tribunales, el Congreso y las habituales disputas de la política nacional, aunque con una actividad que también requiere cierta logística. Macetas recuperadas, un volquete como proveedor y la colaboración de los cartoneros para completar la mudanza improvisada. Una postal de Recoleta con Lilita en modo reciclaje.

Axel Kicillof volvió a jugar por la reelección indefinida y dejó el expediente en manos de la Legislatura

Axel Kicillof aprovechó una recorrida por General Alvear para volver a meterse en uno de los debates que más ruido hace puertas adentro del peronismo bonaerense. Frente al intendente radical Ramón Capra -uno de los jefes comunales alcanzados por el límite de mandatos-, el gobernador se pronunció otra vez a favor de habilitar que los intendentes puedan volver a competir y, de paso, dejó un mensaje para quienes especulan con atajos jurídicos: la definición, dijo, tiene que salir de la Legislatura.

"Me parece que en la provincia de Buenos Aires los sectores políticos, muchos ya se han expresado a favor de permitir que haya posibilidad de elegir a cualquiera, de no prohibir a ninguno", lanzó Kicillof, en una frase que cayó como un nuevo guiño a los alcaldes que empujan la reforma.

.@Kicillofok propone algo de absoluta lógica: evitar que se excluya, en el momento de elegir, a los intendentes que más cercanía tienen con la gente. A las reelecciones indefinidas, en realidad, siempre las define el pueblo con su voto, que es soberano.



Quienes mejor conocen a… — Verónica Magario (@magariovero) July 25, 2026

El mandatario se ocupó de marcar una diferencia con su propia situación. Recordó que la Constitución bonaerense no le permite buscar otro mandato y aclaró que no está hablando en beneficio propio. Pero enseguida volvió sobre el argumento que viene repitiendo cada vez que aparece el tema: para él, los municipios juegan con otra lógica. "Es muy infrecuente que a nivel de gobiernos locales no haya posibilidad de que se presenten todos los candidatos para que el pueblo vote a dirigentes que conoce, que son cercanos", sostuvo. Incluso remató con una definición que sonó a defensa cerrada de los intendentes: si hacen las cosas mal, "los conoce el pueblo".

No fue un detalle menor que también descartara, al menos públicamente, las versiones que circulan en los pasillos de la política bonaerense sobre una salida vía autonomía municipal. Mientras algunos imaginan trasladar la discusión a los concejos deliberantes, Kicillof prefirió cerrar esa puerta y dejó la pelota en el Palacio Legislativo. "Es un tema de la Legislatura", resumió.

La reaparición del gobernador en este debate llega en un momento especialmente sensible. La negociación por las reelecciones ya dejó de ser un expediente aislado y se convirtió en una pieza más de la compleja interna oficialista, donde también se mezclan el calendario electoral, las vacantes en la Suprema Corte bonaerense y el desdoblamiento de las elecciones. Cada declaración suma una ficha a una partida que, por ahora, sigue lejos de definirse.

El festejo del Ejército chino y una llamativa ausencia oficial

La Embajada de China en Argentina celebró el 99° aniversario de la fundación del Ejército Popular de Liberación (EPL) con una recepción en el Hotel NH Buenos Aires City que reunió a militares, diplomáticos, académicos y dirigentes políticos. La escena, sin embargo, tuvo un detalle que no pasó inadvertido. Brillaron por su ausencia las autoridades del Gabinete y los titulares de las tres Fuerzas Armadas, algo que contrastó con la presencia oficial en anteriores celebraciones. "Hay un temor casi de pánico a quedar etiquetado en una foto con los chinos", comentó uno de los asistentes, que atribuyó el faltazo a una suerte de celo de los conversos en la nueva conducción del área de Defensa.

Celebramos el 99º aniversario de la fundación del Ejército Popular de Liberación de #China, un ejército cuya misión es salvaguardar la paz y que se adhiere a una política de defensa nacional de carácter defensivo. pic.twitter.com/NeELQedWes — Embajada de China en Argentina (@ChinaEmbArg) July 25, 2026

La representación oficial quedó reducida a Bartolomé Abdala, presidente provisional del Senado, quien se mantuvo cerca del embajador Wang Wei, y a algunos funcionarios de Cancillería. En la recepción también estuvieron militares de alto rango y el ex ministro de Defensa y ex canciller Jorge Taiana, cuya presencia cobró especial relevancia justamente por contraste con las ausencias libertarias. En medio de la tensión geopolítica, algunos parecen olvidar que una cosa es el alineamiento estratégico y otra, bastante distinta, mantener relaciones comerciales. China tiene inversiones por más de u$s23.000 millones en la Argentina y el vínculo incluye, además, el siempre mencionado swap de monedas.

Durante el acto, el agregado de Defensa de la Embajada china, coronel superior Teng Hua, reivindicó la política de "una sola China" y la reunificación con Taiwán, además de destacar el vínculo estratégico con la Argentina. Sus palabras fueron escuchadas con atención por los militares presentes, que encontraron en el discurso referencias indirectas a otro reclamo soberano conocido. Taiana, por su parte, destacó la necesidad de fortalecer la relación entre ambos países y también el vínculo entre sus Fuerzas Armadas. Todo transcurrió entre bocados de comida china y brindis de champagne.