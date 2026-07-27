Crece el conflicto con Brasil: el ministro de Hacienda de Lula tildó de "payaso" a Javier Milei

Dario Durigan cruzó al Presidente argentino por sus declaraciones en Brasil y cuestionó la situación económica del país. La tensión diplomática sigue en aumento y el Gobierno descartó un pedido de disculpas a Lula da Silva.

La tensión diplomática entre la Argentina y Brasil sumó un nuevo episodio este lunes, luego de que el ministro de Hacienda brasileño , Dario Durigan, calificara de "payaso" al presidente Javier Milei en respuesta a las críticas que el mandatario libertario lanzó contra Luiz Inácio Lula da Silva durante un acto político en San Pablo.

Durigan cuestionó los dichos de Milei y aprovechó para comparar la situación económica de ambos países. "El payaso que es presidente de la Argentina vino ayer a Brasil y habló sobre Brasil, a pesar de que el riesgo país de Argentina es mucho mayor, su deuda pública es mucho más elevada y su inflación es mucho más alta. No se puede caer en la narrativa de quienes aseguran que la situación se volverá apocalíptica", afirmó en una entrevista con Rádio Jornal, según reprodujo el diario O Globo.

El funcionario también reconoció que Brasil enfrenta dificultades económicas, aunque sostuvo que el panorama es diferente al argentino. "No digo que todo esté resuelto. Las altas tasas de interés afectan a todos: agricultores, familias y empresas. Tengo que pagar intereses elevados para refinanciar la deuda; eso realmente me molesta", señaló.

El sábado, Milei viajó a Brasil para participar del lanzamiento de la candidatura presidencial de Flavio Bolsonaro , hijo del expresidente Jair Bolsonaro, de cara a las elecciones de octubre.

Durante un discurso de unos 25 minutos, el mandatario argentino pidió apoyar al dirigente opositor para frenar el avance de Lula y del "socialismo latinoamericano". En ese contexto, evitó mencionar al presidente brasileño por su nombre y lo calificó como "ladrón", "presidiario" y "el zurdo", además de referirse a "los zurdos de mierda" al cuestionar a los gobiernos de izquierda de la región.

"Los argentinos somos profetas de un futuro distópico. Hemos vivido las consecuencias de tomar el camino del socialismo hasta el final y hemos visto cómo los zurdos de mierda nos hundieron en la pobreza", afirmó Milei, quien además advirtió que Brasil podría atravesar un escenario similar si no cambia el rumbo político en las próximas elecciones.

Brasil mantiene la presión y el Gobierno descarta disculpas

Las declaraciones del Presidente provocaron una rápida reacción del gobierno de Lula. El embajador brasileño en la Argentina, Julio Bitelli, fue convocado a Brasilia para mantener consultas y aún no tiene fecha definida para regresar al país.

En paralelo, el embajador argentino en Brasil, Daniel Raimondi, deberá brindar explicaciones ante el Palacio de Itamaraty por los dichos del mandatario.

Pese al malestar expresado por el gobierno brasileño, en la Casa Rosada descartaron cualquier posibilidad de un pedido formal de disculpas. "Pedido de disculpas no va a haber", aseguró una alta fuente oficial, mientras que otro funcionario sostuvo que "a lo mejor no decir nada más es una manera de desescalar".

Sin embargo, Milei volvió a apuntar contra Lula el domingo, cuando en una entrevista radial acusó a Brasil de haber financiado parte de la "campaña antiargentina" que, según afirmó, se desarrolló durante el Mundial de Estados Unidos.

Desde Brasil, además, el diario O Globo destacó que el mandatario argentino incumplió el protocolo diplomático al viajar directamente a San Pablo sin notificar previamente al gobierno federal. Allí fue recibido por el gobernador Tarcísio de Freitas, quien le otorgó la Orden de Ipiranga, la máxima distinción del estado paulista, con los honores reservados habitualmente para un jefe de Estado.