La decisión de Washington de frenar temporalmente los bombardeos redujo la tensión geopolítica y provocó una fuerte baja del Brent y el WTI. Sin embargo, el mercado sigue atento al Estrecho de Ormuz, los ataques hutíes y el futuro de las negociaciones.

El petróleo cae casi 5% tras la pausa de EEUU en los ataques a Irán y el mercado sigue en alerta.

El precio internacional del petróleo comenzó la semana con una fuerte caída luego de que EEUU decidiera suspender temporalmente los ataques contra Irán , una señal que alivió los temores inmediatos de una interrupción en el suministro energético desde Medio Oriente.

El Brent , referencia para Argentina, llegó a desplomarse más de 7% en la apertura de la jornada y perforó momentáneamente los u$s90 por barril , aunque posteriormente recortó parte de las pérdidas y cotizó en torno a los u$s92 . En paralelo, el WTI , referencia en EEUU, retrocedió cerca de 5% y se ubicó alrededor de los u$s85 por barril , arrastrando también a la baja los precios del gas natural en Europa.

El retroceso de los precios se produjo luego de que Washington pausara durante el fin de semana los bombardeos sobre territorio iraní, una decisión que renovó las expectativas de una posible desescalada del conflicto.

La baja del crudo responde a que los operadores comenzaron a descontar parte de la prima de riesgo geopolítico que se había incorporado durante las últimas semanas, período en el que el Brent llegó a superar brevemente los u$s100 por barril .

La decisión de Washington de frenar temporalmente los bombardeos redujo la tensión geopolítica y provocó una fuerte baja del Brent y el WTI. Sin embargo, el mercado sigue atento al Estrecho de Ormuz, los ataques hutíes y el futuro de las negociaciones.

Aun así, el panorama continúa siendo frágil. Irán suspendió de manera temporal sus represalias, mientras que la administración de Donald Trump decidió abrir una ventana para retomar las negociaciones diplomáticas.

No obstante, los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Teherán, aseguraron haber atacado instalaciones vinculadas a Saudi Aramco en los puertos saudíes de Jizan y Yanbu, aunque esa versión todavía no fue confirmada oficialmente por Arabia Saudita.

A esto se suma que el principal puerto petrolero ruso sobre el Mar Negro continúa operando con restricciones tras una serie de ataques con drones ucranianos, un factor que mantiene la preocupación sobre la oferta global de energía.

El Estrecho de Ormuz continúa en el centro de la escena

Pese al fuerte retroceso, el Brent aún acumula una suba superior al 25% en julio, reflejo del impacto que tuvo la expansión del conflicto hacia el Estrecho de Ormuz y el Mar Rojo, dos corredores clave para el transporte mundial de petróleo.

El principal interrogante para los inversores es si la actual pausa en las hostilidades podrá transformarse en un alto el fuego de mayor duración. "La pausa en los ataques y las señales de avances en las negociaciones aumentaron las expectativas de una vía de desescalada que podría permitir una recuperación de los flujos por el Estrecho de Ormuz y el Mar Rojo", explicó Saul Kavonic, analista senior de energía de MST Marquee, citado por Bloomberg.

Sin embargo, el especialista advirtió que los principales focos de conflicto permanecen sin resolución. "Las cuestiones centrales, incluido el control iraní sobre el Estrecho de Ormuz y su programa nuclear y misilístico, siguen sin resolverse, por lo que existe un alto riesgo de que cualquier alto el fuego resulte apenas temporal", sostuvo Kavonic.

La Fed también seguirá de cerca la evolución del crudo

La evolución del precio del petróleo será uno de los factores que monitorearán esta semana los principales bancos centrales, en especial la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), que celebrará una nueva reunión de política monetaria.

Una eventual estabilización del crudo contribuiría a moderar las expectativas de inflación a nivel global. Sin embargo, mientras persistan las tensiones en Medio Oriente y continúen los riesgos sobre las principales rutas energéticas, el mercado seguirá incorporando una elevada volatilidad en la cotización del petróleo.