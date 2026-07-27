En medio de la tensión diplomática entre Argentina y Brasil, China salió a respaldar a Lula da Silva

El presidente chino Xi Jinping manifestó su apoyo a su par brasileño durante un diálogo, en el que reafirmaron la cooperación estratégica entre ambos países.

Xi Jinping mantuvo una conversación telefónica con Luiz Inácio Lula da Silva y expresó el respaldo de China frente a lo que definió como "injerencia externa" sobre Brasil. Ambos líderes defendieron la soberanía nacional y el multilateralismo en un contexto de creciente tensión internacional.

El presidente de China, Xi Jinping , expresó este domingo su respaldo a Luiz Inácio Lula da Silva y reafirmó la oposición de Pekín a cualquier forma de "injerencia externa" en los asuntos internos de Brasil, durante una conversación telefónica entre ambos mandatarios. El gesto refuerza la estrecha alianza estratégica entre las dos principales economías del bloque BRICS en un contexto de creciente tensión diplomática con Argentina por los ataques de Javier Milei , sumado al roce con Estados Unidos.

Según informó la agencia oficial china Xinhua , Xi sostuvo que China apoya a Brasil en la defensa de su soberanía, su independencia y su derecho a resolver sus asuntos internos sin interferencias externas. El mandatario también destacó la importancia de fortalecer la cooperación bilateral y preservar el multilateralismo frente a un escenario internacional cada vez más complejo.

Por su parte, Lula agradeció el respaldo de Pekín y coincidió en la necesidad de defender el derecho internacional y el respeto entre los Estados. Ambos líderes reafirmaron además su compromiso de profundizar la relación estratégica entre Brasil y China, dos socios comerciales clave que en los últimos años ampliaron su cooperación en áreas como infraestructura, energía, tecnología e inversiones.

La conversación se produjo mientras Brasil atraviesa un momento de fuerte tensión diplomática con Estados Unidos y otros actores internacionales. En ese escenario, el respaldo explícito de Xi fortalece la posición de Lula y vuelve a mostrar el interés de China por consolidar su influencia en América Latina, una región que considera estratégica tanto desde el punto de vista económico como geopolítico.

El gobierno de Brasil convocó este domingo al embajador argentino en Brasilia, Guillermo Daniel Raimondi, para que brinde explicaciones tras las declaraciones consideradas ofensivas del presidente argentino Javier Milei hacia el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y otras autoridades. La medida fue notificada por el Ministerio de Relaciones Exteriores a cargo de Mauro Viera en medio del malestar que generaron los dichos del libertario.

China volvió a alinearse con Brasil al respaldar a Lula y cuestionar cualquier intento de interferencia extranjera en los asuntos internos del país sudamericano, reforzando la alianza entre ambas potencias emergentes.

“No hay precedentes de un presidente extranjero que, en territorio nacional, haya acumulado agresiones y ofensas contra el jefe de estado, las instituciones democráticas, incluido el Poder Judicial, y el Pueblo brasileño”, argumentaron a través de la nota a la prensa que difundió la administración de Lula da Silva este domingo.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, encabezado por Mauro Vieira, transmitió este domingo una enérgica protesta al embajador de la República Argentina ante lo que calificó como “improperios emitidos por el presidente Javier Milei durante su visita privada a San Pablo”. Según el comunicado oficial, el gobierno brasileño reclamó explicaciones al diplomático argentino por el comportamiento del mandatario en territorio nacional.

Como parte de las medidas, —dijo— Brasil decidió llamar a consultas a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli. La decisión fue adoptada también por instrucción de Mauro Vieira y comunicada públicamente este domingo.

Santilli se refirió al cruce diplomático con Brasil por los dichos de Milei

El jefe de Gabinete, Diego Santilli se refirió al cruce diplomático con Brasil producto de los dichos del presidente Javier Milei, quien afirmó que hay una campaña antiargentina que fue financiada por el mandatario brasileño Lula Da Silva.

En diálogo con Luis Majul por LN+, el ministro coordinador habló sobre la denuncia que presentó este domingo el mandatario argentino y afirmó: “El presidente siempre dice hay un sector del mundo que quiere tener oprimidos a los ciudadanos. Y lo que el presidente plantea es la libertad. Lo que plantea es el desarrollo y crecimiento. ¿Qué está pasando? Hay un gigante dormido que se está despertando“.

Justamente, Santilli destacó los avances en las reformas económicas del Gobierno y aseguró: “Ahí hay un dolor de los sectores o de los países que quieren ver a la Argentina empobrecida, esclavizada, oprimida que les da bronca”. Respecto al rol de Lula da Silva, el jefe de Gabiente señaló: “Que no se arranquen las ventiduras. Vinieron acá, hicieron campaña, dijeron de todo. El gabinete de Lula dijo barbaridades del presidente. Y acá pudieron ir a hacer los recorridos que quisieron hacer".

“Por el otro lado, la Argentina tiene una historia, una tradición de relación económica entre empresas, sector privado, que se sigue desarrollando con todo motor. Entonces, que no se vengan a rasgar la vestiduras”, añadió en referencia a si el cruce diplomático podría generar dificultades en la relación económica entre ambos países.