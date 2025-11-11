Dólar hoy: a cuánto cerró este martes 11 de noviembre







Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

Las reservas netas cayeron en los últimos días por un pago al FMI y la activación del swap con EEUU.

El dólar oficial cerró a $1.440 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hizo a $1.392,61 para la compra y $1.444,83 para la venta.

Las reservas brutas internacionales subieron u$s95 millones, hasta los u$s40.497 millones. De este modo, aumentaron en cinco de las últimas seis ruedas, aunque en la única que cayó el retroceso fue muy pronunciado debido a un pago al Fondo Monetario Internacional (FMI).

Según la estimación del economista Federico Machado, las reservas netas terminaron el martes en los u$s1.479 millones. En los últimos días se hundieron más de u$s3.000 millones como consecuencia tanto del pago al FMI como de la activación de un tramo del swap con EEUU, que hoy confirmó el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent.

A cuánto cotizó el dólar oficial hoy, martes 11 de noviembre En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró en $1.413.

A cuánto cotizó el dólar blue hoy, martes 11 de noviembre El dólar blue cotizó a $1.420 para la compra y a $1.440 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

Valor del CCL hoy, martes 11 de noviembre El dólar CCL se ubicó en $1.476,05 y la brecha con el dólar oficial culminó en el 4,5%. Valor del dólar MEP hoy, martes 11 de noviembre El dólar MEP cotizó a $1.455,43 y la brecha con el dólar oficial quedó en el 3%. Precio del dólar tarjeta hoy, martes 11 de noviembre El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.872. Cotización del dólar cripto hoy, martes 11 de noviembre El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.463,4, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, martes 11 de noviembre Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s104.655, según Binance.