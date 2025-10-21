Dólar hoy: a cuánto cerró este martes 21 de octubre







Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

La presión sobre el dólar no afloja y el BCRA tuvo que intervenir en el techo de la banda. ambito.com

El dólar oficial minorista cerró a $1.465 para la compra y $1.515 para la venta en el Banco Nación (BNA). En el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa terminó a $1.467,77 para la compra y $1.518,74 para la venta.

Las reservas brutas internacionales anotaron su mayor baja diaria en dos meses, al hundirse u$s779 millones y cerrar en u$s40.593 millones. Esta rueda el BCRA intervino en el Mercado Libre de Cambios (MLC) con u$s45,5 millones para contener la demanda de divisas y que el dólar no supere el techo de la banda.

La fuerte baja en las reservas del BCRA se explica por el derrumbe en el precio del oro, que restó cerca de u$s350 millones, según comentaron fuentes oficiales. A este retroceso se le suma la intervención de la autoridad monetaria en el MLC (ventas por u$s45,5 millones), un pago pequeño a CAF (banco de desarrollo de América Latina y el Caribe) y una sangría de encajes, como viene ocurriendo en los últimos días, señalaron operadores a Ámbito.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, martes 21 de octubre En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar subió $15,50 y cerró $1.490,50. De esta manera, quedó a solo 60 centavos del techo de la banda.

A cuánto se vende el dólar blue hoy, martes 21 de octubre El dólar blue se vendió a $1.545 y la brecha con el oficial se ubicó en el 2,3%.

Valor del MEP hoy, martes 21 de octubre El dólar MEP cotiza a $1.592,68 y la brecha con el dólar oficial se ubica en el 6,9%. Valor del dólar CCL hoy, martes 21 de octubre El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.610,86 y la brecha con el dólar oficial es del 8,1%. Precio del dólar tarjeta hoy, martes 21 de octubre El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.969,50. Cotización del dólar cripto hoy, martes 21 de octubre El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.580,65, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, martes 21 de octubre Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s112.007, según Binance.