El Financial Times aseguró que es "improbable" que el programa de desinflación de Milei "tenga éxito"

En una dura columna, el economista Martin Wolf cuestionó el plan económico libertario y calificó como “mal uso del dinero” el apoyo de Donald Trump a la Argentina.

El periódico británico Financial Times alertó que el presidente Javier Milei “se encuentra al borde del fracaso” y consideró “improbable que el plan de desinflación funcione”.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En una columna firmada por el analista económico Martin Wolf , el diario sostuvo que la estrategia oficial “carece de compromiso nacional, recursos y credibilidad”, y criticó el respaldo financiero de Estados Unidos .

“El presidente Javier Milei no es el primer líder que intenta sacar a la Argentina de su prolongado declive económico. Como muchos de sus predecesores, ahora se encuentra al borde del fracaso”, escribió Martin Wolf , principal comentarista económico del Financial Times, en una columna publicada este martes.

El experto británico cuestionó que el plan de desinflación de Milei esté “basado en el tipo de cambio” y remarcó que “este tipo de programas rara vez funcionan”.

Según Wolf, “la Argentina no cuenta con el compromiso nacional , los recursos ni la credibilidad para llevarlo adelante”. Además, ironizó: “Podría tener éxito si Donald Trump se comprometiera indefinidamente a hacer ‘lo que fuera necesario’, pero seguramente no lo hará”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FT/status/1980677976002850870?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1980677976002850870%7Ctwgr%5E1c082e9f00ebeb7b5b1500b4d2d3b88cbdcd7944%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.c5n.com%2Fpolitica%2Ffinancial-times-advierte-que-javier-milei-esta-al-borde-del-fracaso-n218319&partner=&hide_thread=false Opinion: President Javier Milei is not the first leader to try to pull Argentina out of its long-term economic decline. Moreover, just like his many predecessors in this role, he now finds himself on the brink of failure. https://t.co/65SUmvdGg0 pic.twitter.com/fVN3D6X30B — Financial Times (@FT) October 21, 2025

En otro artículo titulado “La apuesta argentina de Trump beneficia a casi nadie”, el Financial Times calificó el salvataje financiero estadounidense como “un mal uso del dinero para casi todos los involucrados”.

Según el medio, “intercambiar dólares estables por pesos volátiles y sobrevaluados no es un buen negocio”, y el respaldo de Washington “responde más a motivaciones políticas que a un compromiso económico de largo plazo”.

Donald Trump: "En la Argentina no tienen nada, se están muriendo"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que podría comenzar a comprar carne argentina, pocos días después del encuentro con Javier Milei en la Casa Blanca, en el marco de las negociaciones por un nuevo acuerdo comercial bilateral.

“Compraríamos algo de carne de Argentina. Si hacemos eso, nuestros precios de la carne de res bajarán”, afirmó Trump ante periodistas, al regresar de su residencia en Florida.

La medida, explicó, busca aliviar el costo de los alimentos para los consumidores estadounidenses en medio de una inflación persistente en el rubro alimentario.

En otro pasaje del intercambio con periodistas, el presidente estadounidense fue consultado sobre que le diría a los agricultores que consideran que el acuerdo beneficiaba más a Argentina que a ellos, a lo que Trump respondió: "Mire, Argentina está luchando por su supervivencia, señorita. Usted no sabe nada al respecto. ¿Entiende lo que eso significa? Están muriendo".