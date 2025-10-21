Los ADRs y los bonos en dólares sufrieron bajas generalizadas ante la incertidumbre electoral y cambiaria

Los títulos argentinos retrocedieron pese al impulso inicial que recibieron por un tuit del secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent y el anuncio de la recompra de bonos.

Los ADRs cayeron hasta 4,7% y bonos en dólares retrocedieron este martes pese al impulso que recibieron tras un nuevo tuit de respaldo al Gobierno por parte del secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent y el rebote que experimentaron cerca del cierre de la rueda del lunes, luego de que se anunciara el inicio de tratativas para la recompra de deuda soberana.

Los títulos en dólares cerraron con mayoría de bajas en Wall Street tras abrir al alza y caen hasta un 2,1% a nivel local de la mano del Global 2041. Así, el riesgo país medido por el J.P Morgan se sostiene arriba de los 1.000 puntos básicos (pb), tras cerrar en 1.048 pb el pasado lunes.

El economista Gustavo Ber remarcó a Ámbito que si bien los bonos arrancaron más firmes por la mañana, en la jornada prevalece la cautela entre los operadores, ya vista en las ruedas anteriores.

La dolarización de carteras continúa dominando la escena del mercado financiero de Argentina como preludio de las elecciones legislativas del próximo domingo, donde el Gobierno buscará sumar bancas en el Congreso ante la actual minoría en ambas cámaras.

El apoyo explícito del gobierno de Estados Unidos "sirvió para calmar a los mercados y alejar temporalmente las dudas sobre sostenibilidad del programa económico, pero la marcha de la actividad económica parece haber quedado ligada al resultado electoral que obtenga el Gobierno en octubre", reportó la consultora Orlando Ferreres & Asociados.

Este martes, Bessent aseguró en X que la administración de Donald Trump trabaja para "estabilizar y asegurar el Hemisferio Occidental", mientras se firmó un "acuerdo estabilización económica" con el Banco Central (BCRA). "Nuestro acuerdo de estabilización es un puente hacia un futuro económico mejor para Argentina, no un rescate", añadió.

Asimismo, la Argentina anunció en la víspera que comenzó las tratativas para desarrollar una recompra de deuda soberana destinada a reducir el costo de financiamiento del país y fortalecer la inversión en educación. Esta operación "es parte de los canjes denominados 'Deuda por Desarrollo', que pueden estar enfocados en salud, naturaleza, clima, educación u otros objetivos de desarrollo de los países.

Estos canjes tienen por objetivo "liberar recursos fiscales de los países a cambio de compromisos de los países deudores de invertir en algunas de las áreas mencionadas", sostuvo la consultora 1816.

Mientras tanto, un grupo de bancos estadounidenses, entre ellos J.P. Morgan Chase, Bank of America y Goldman Sachs, buscan garantías y avales para armar un fondo de ayuda entre privados para prestar otros u$s20.000 millones al país austral, informó Wall Street Journal en base a personas familiarizadas con el tema.

ADRs y S&P Merval

A nivel local, el índice líder S&P Merval trepa un 2,3% a 2.023.673,66 puntos, mientras que su contraparte en dólares lo hace 0,3% a 1.263,71 puntos. Entre las acciones que más suben se encuentra Banco Macro (+5,3%); Banco BBVA (+4,5%) y Aluar (+4,3%).

En tanto, los ADRs operan con mayoría de subas de hasta 3,3% encabezados por Banco BBVA; seguido IRSA (2,1%) y BBVA (1,9%).

Al respecto, Ber sostuvo que es posible que la mayoría de los inversores "se incline por una postura más prudente" frente a los activos argentinos, a la espera del panorama político poselectoral, y con un dólar que este martes volvió a testear el techo de la banda.

A su vez, el especialista entiende que en la medida que llegue una positiva lectura del 26-O por parte del mercado, puede mantenerse vigente "la expectativa de una modificación en el régimen cambiario hacia uno más libre que permita acumular reservas".