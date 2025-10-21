Conquistó pasarelas y corazones y se quedó con los millones de uno de los divorcios más caros de la historia







Logró lucirse en el mundo de la moda, pero consiguió miles de millones de dólares tras su divorcio de una importante figura del deporte.

La ex modelo logró acumular miles de millones producto de su divorcio. Getty

El mundo de la moda no solo abre puertas a contratos que pueden dejar millones, también acercan a sus protagonistas a las personas de mayor poder adquisitivo en todo el mundo. Es normal que los multimillonarios apunten a buscar conquistar el corazón de los y las modelos que explotan su belleza en las pasarelas.

Slavica Ecclestone es una figura conocida tanto en los desfiles como en el deporte, ya que su apellido es el de su exesposo, Bernie, quién fue el presidente de la Fórmula 1 durante varios años. La relación terminó, pero ella logró quedarse con una de las sumas más grandes que se hayan visto en un divorcio.

Slavica Getty La pareja, que tuvo un divorcio que costó miles de millones, aún mantiene una buena relación. Getty La historia de Slavica Ecclestone: la exmodelo multimillonaria Slavica Ecclestone destacó en los años 80 como modelo, desfilando para Armani y Versace. Sus contratos con marcas de lujo la llevaron a pasarelas de Milán y París, donde su belleza y carisma la convirtieron en una estrella del modelaje en Europa, lo que la ayudó a hacerse un nombre entre las figuras más importantes del viejo continente.

En 1982, durante el Gran Premio de Italia, conoció a Bernie Ecclestone, el magnate que controlaba la Fórmula 1. Empezaron una relación que fue cuestionada por los medios debido a las diferencias que presentaban: él era 28 años mayor que ella, quién también sumaba otro detalle llamativo con la diferencia de estaturas, ya que la exmodelo croata le sacaba casi 30 centímetros de altura.

Se casaron en 1985 y tuvieron dos hijas, pero para 2008, tras 23 años de casados, decidieron separarse. Bernie, aseguró que la separación fue amistosa y en buenos términos, con un acuerdo de 1.2 mil millones de dólares.

Eso sí, su ahora exesposo recibe de forma anual una suma de 100 millones de dólares, producto de un fideicomiso creado, lo cual fue bastante llamativo debido a la estructura poco común de la separación. Más allá de esto, ambos han demostrado que todo ha sido en buenos términos e incluso se han defendido públicamente de algunas críticas. Miles de millones: el particular patrimonio de Slavica Ecclestone El patrimonio de Slavica Ecclestone está valuado en 1.2 mil millones de dólares según distintos medios especializados. Su fortuna se mantiene en pie debido al fideicomiso creado tras su separación, además del dinero que logró tras 23 años de casados con el ex director de la Fórmula 1. Esto se debe a que, a finales de los años 90, Ecclestone transfirió sus bienes a Slavica al sufrir problemas cardíacos. Esto se hizo para que, en caso de que él no hubiera sobrevivido a su enfermedad, no le quiten el 40% por los impuestos a sucesiones de Gran Bretaña.

