El polémico personaje de la F1 que generó cientos de millones y varios fraudes: la historia de Flavio Briatore

Es una de las figuras más polémicas del deporte, pero eso no lo ha detenido para amasar una fortuna de varios millones de dólares.

Los deportes suelen tener protagonistas que no necesariamente se hacen conocidos por sus desempeños deportivos. Muchos llegan con inyecciones de millones de dólares para tratar de administrar bien a las distintas instituciones en sus disciplinas, y quedan en la historia debido a la gestión que realizan, sea mala o buena.

En el mundo del fútbol y sobre todo en el de la Fórmula 1, Flavio Briatore es de esos personajes particulares, que han logrado generar una fortuna con la pelota y los autos, pero no siempre jugando limpio. Estos hechos los dejan marcados, aunque no necesariamente los excluyen de seguir participando.

Briatore Getty Briatore ha sumado millones en una carrera plagada de polémica y estafas. Getty Quién es Flavio Briatore y cómo consiguió su fortuna Nacido en Italia e hijo de maestros de primaria, Briatore empezó a trabajar tras unos malos desempeños laborales como gerente de un restaurante e instructor de esquí para luego convertirse en vendedor de seguros. Pero su manera de hacer negocios no era la más limpia, ya que en la década del 80 atravesó varios conflictos legales por fraude.

Incluso llegó a mudarse a Islas Vírgenes para así evitar ir a prisión. Regresó a Europa después de que sus condenas fueran eximidas por una amnistía. Su relación con Luciano Benetton fue clave, abriendo tiendas de la marca de ropa y llevando la franquicia a un nuevo nivel. Para 1988, logró enamorarse de la Fórmula 1 al presenciar el Gran Premio de Australia.

Benetton puso el dinero para tener un equipo en la categoría y Briatore se convirtió en el director comercial para luego ser ascendido a director general. Su ojo no falló, ya que fue el encargado de fichar a un joven, pero prometedor Michael Schumacher, construyendo un equipo que pasó de ser de bajo nivel a uno estrella. Para 1994, el alemán consiguió el Campeonato Mundial de pilotos, logro que repitió en 1995, aunque la polémica no terminaba allí.

Criticado por hacer trampas, retornó en el 2000 a la actividad tras un breve periodo fuera y fue el descubridor de otro campeón: Fernando Alonso. Pero en 2007, tras llevar al español a ser dos veces campeón del mundo, llegó la acusación de fraude contra su equipo. Se lo encontró culpable de haber mandado al segundo piloto, Nelson Piquet Jr., a chocar de manera intencional para favorecer a Alonso en el Gran Premio de Singapur. La FIA lo expulsó del deporte, aunque actualmente regresó para encabezar el futuro del exequipo Renault, hoy Alpine. Cientos de millones: el patrimonio de Briatore El patrimonio de Flavio Briatore está valuado en 400 millones de dólares según distintos medios especializados. La mayoría de este dinero lo ha conseguido por los distintos acuerdos que ha hecho como exdirector de dos equipos de la Fórmula 1. También ha incursionado en el fútbol, ya que junto a Bernie Ecclestone adquirieron al Queens Park Rangers, histórico equipo inglés. Pero al no encontrarle la vuelta a nivel deportivo, decidieron vender su participación en la estructura del club.

