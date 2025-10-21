Marcó el boxeo, pero no pudo mantener su fortuna: los lujos de Evander Holyfield que lo llevaron a la ruina







Logró ganar dos de las veladas más importantes de la historia del boxeo, pero no pudo manejar su fortuna fuera del ring.

La gloria del boxeo no pudo mantener la fortuna que generó, debido a sus excesivos gastos. x: @evanderholyfield

Hay figuras en el boxeo que han regalado noches imposibles de olvidar para los fanáticos. Jornadas dónde el que no es el favorito logra sobreponerse a la presión y da el batacazo frente al público, convirtiendo la velada en un hecho histórico dentro de la disciplina.

Uno de esos nombres es el de Evander Holyfield, quién logró humillar al imponente Mike Tyson, al punto que lo obligó a realizar una de las maniobras más repudiadas de la historia del deporte. Pero todo el éxito se cayó, ya que el pugilista no supo controlar su dinero y terminó en una complicada situación.

Evander Holyfield Reuters Holyfield logró hacer historia en el boxeo, pero no aprovechó bien su fortuna. Reuters Una carrera en el boxeo marcada por un suceso inolvidable: Holyfield vs Tyson Evander Holyfield había nacido para boxear, ya que desde los ocho años se entrenó en el Alaba Boys Club. Cómo amateur, llegó a acumular 160 victorias, un número que lo catapultaba como una de las grandes promesas del boxeo en todo el mundo. Tal fue su nivel que su primer título mundial llegó con tan solo 12 peleas profesionales.

A partir de eso, unificó los tres cinturones en la categoría de peso crucero y los defendió en cinco ocasiones, todas exitosas. Llegó el turno de presentarse en peso pesado y fue victoria ante James Tillis con un KO en el octavo round. La categoría dónde dominaba Mike Tyson tenía un nuevo candidato a ser rey.

Fueron dos capítulos, cada uno tan épico y con finales increíbles. El primero marcó un nocaut técnico para Holyfield en 1996, pero la revancha guardaba un escenario que al día de hoy es recordado. Durante el tercer round, un Tyson que se veía superado tuvo un acto repudiable: mordió la oreja de Evander y escupió al suelo la parte que le pudo arrancar con sus dientes, lo que llevó a su descalificación.

Esas dos peleas icónicas le permitieron ganar 200 millones de dólares, dinero que lamentablemente nunca pudo invertir de manera correcta. El éxito se volvió algo del pasado y las noches históricas de boxeo dejaron de importarle, ya que había logrado arruinar todo el legado que construyó. La innecesaria mansión de Holyfield: más de 100 habitaciones El éxito en el deporte le significó una gran ganancia, la cual jamás supo administrar. Su lista de gastos innecesarios era enorme como frecuentar casinos en Las Vegas, pero quizás lo más llamativo fue la adquisición de una mansión que al día de hoy no puede explicar para qué la compró. Si bien tiene 11 hijos de seis mujeres diferentes y atravesó tres divorcios, al día de hoy es inexplicable la mansión que le costó 20 millones de dólares. La misma contaba con 109 habitaciones, un número de cuartos bastante exagerado e innecesario. El mantenimiento empezó a reducir rápidamente su fortuna, ya que solo en electricidad gastaba 15 mil dólares mensuales y el costo de cuidado de toda la casa era de 12 millones anuales. Cuando fue desalojado reportó una deuda de 14 millones de dólares, lo que lo obligó a desprenderse de todos sus bienes personales para poder abordar los gastos. Actualmente, se lo ve en el ambiente del boxeo de vez en cuando, aunque vive en un departamento de tan solo dos ambientes, lejos de los lujos que una vez supo presumir.

