El dólar oficial cerró a $1.435 para la compra y $1.485 para la venta en el Banco Nación (BNA). En el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa se ubicó en $1.435,86 para la compra y $1.488,75 para la venta.
Dólar hoy: a cuánto cerró este martes 4 de noviembre
Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.
Las reservas brutas internacionales subieron u$s14 millones este martes y cerraron en u$s40.800 millones, su nivel más alto en una semana.
Mientras tanto, las tasas nominales anuales (TNA) de los plazos fijos continúan la baja y en uno de los casos ya perforan el 35%, según informó la autoridad monetaria. La TAMAR pasó del 38,31% al 36,75% (43,58% en términos efectivos), y la BADLAR descendió del 37,19% al 34,75% (40,82% en términos efectivos).
A cuánto opera el dólar oficial hoy, martes 4 de noviembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cedió $28 a $1.454 para la venta.
A cuánto cotiza el dólar blue hoy, martes 4 de noviembre
El dólar blue cerró a $1.440 para la compra y a $1.460 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.
Valor del CCL hoy, martes 4 de noviembre
El dólar CCL cotiza a $1.513,03 y la brecha con el dólar oficial es de 4,1%.
Valor del dólar MEP hoy, martes 4 de noviembre
El dólar MEP opera a $1.495,58 y la brecha con el dólar oficial es de 2,9%.
Precio del dólar tarjeta hoy, martes 4 de noviembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.930,50.
Cotización del dólar cripto hoy, martes 4 de noviembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.506,38, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, martes 4 de noviembre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s100.872, según Binance.
