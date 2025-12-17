Congreso EN VIVO: Diputados debate el Presupuesto 2026 y el Senado discute la reforma laboral

Live Blog Post

Presupuesto 2026: las claves del proyecto del Gobierno

deuda dolar exportaciones importaciones banco central bcra El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo prevé para 2026 un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 5%, una inflación anual del 10,1% y un tipo de cambio oficial mayorista de $1.423 para diciembre.

La Cámara de Diputados abrirá este miércoles una sesión clave para el Gobierno de Javier Milei. La Libertad Avanza buscará sancionar el Presupuesto 2026 junto con las iniciativas de Inocencia Fiscal y Compromiso Fiscal, en lo que se perfila como una verdadera prueba de fuego política para el oficialismo.

El debate llega tras un martes intenso en el Congreso, cuando el oficialismo logró dictamen de mayoría en la comisión encabezada por Bertie Benegas Lynch. Sin embargo, el respaldo no fue pleno: el proyecto cosechó disidencias incluso dentro de bloques aliados, lo que anticipa una sesión extensa y con resultado abierto.

La eventual aprobación del Presupuesto marcaría el cierre de dos años consecutivos de prórrogas del último cálculo de gastos aprobado durante la gestión de Alberto Fernández, sancionado en diciembre de 2022. Para el Gobierno, se trata de un paso institucional clave: contar con una “ley de leyes” propia y alineada con su programa económico.

Leé la nota completa