Congreso EN VIVO: Diputados debate el Presupuesto 2026 y el Senado discute la reforma laboral

A una semana de inicio de las sesiones extraordinarias, el Congreso avanza en dos leyes clave para el Gobierno. En Diputados se debatirá la media sanción del Presupuesto 2026 y en el Senado arrancó el debate en comisión de la reforma laboral. La administración libertaria busca cerrar con dos logros legislativos.
Senado: empezó el debate en comisión de la reforma laboral y ley de Glaciares
En un movimiento parlamentario que promete marcar el final de 2025, el Senado puso en marcha este miércoles el tratamiento en comisiones de dos proyectos que vienen dando que hablar: la llamada reforma laboral y una reforma a la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares. Estas discusiones, que arrancaron con una batería de reuniones desde temprano en la mañana, buscan allanar el camino para que ambos temas lleguen al recinto antes de que termine diciembre.
