En Vivo
17 de diciembre 2025 - 12:43

Congreso EN VIVO: Diputados debate el Presupuesto 2026 y el Senado discute la reforma laboral

La sesión en Diptuados arranca a las 14.

Por Senado

El oficialismo busca alcanzar la media sanción en Diputados en la primera sesión en extraordinarias y la Cámara alta arrancó con del debate en comisión de la reforma laboral.

Live Blog Post

Senado: empezó el debate en comisión de la reforma laboral y ley de Glaciares

senado

En un movimiento parlamentario que promete marcar el final de 2025, el Senado puso en marcha este miércoles el tratamiento en comisiones de dos proyectos que vienen dando que hablar: la llamada reforma laboral y una reforma a la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares. Estas discusiones, que arrancaron con una batería de reuniones desde temprano en la mañana, buscan allanar el camino para que ambos temas lleguen al recinto antes de que termine diciembre.

Leé la nota completa

Live Blog Post

Ley de Glaciares: arranca en el Congreso el tratamiento de la adecuación de la regulación ambiental

Por Sebastián Penelli

WhatsApp Image 2025-12-17 at 12.20.13 PM
El Gobierno de ley ingresó al Congreso.

El Gobierno nacional comenzó a jugar fuerte en el Congreso para defender el proyecto de adecuación de la ley de Glaciares (Ley N° 26.639), una iniciativa que ya ingresó al Senado y que vuelve a poner sobre la mesa uno de los debates más sensibles para la minería, el ambiente y el desarrollo productivo en la Argentina. Desde el Ejecutivo remarcan que no se trata de una ley nueva ni de una flexibilización ambiental, sino de una corrección técnica y competencial destinada a ordenar la aplicación de una norma que, aseguran, hoy genera incertidumbre.

Leé la nota completa

Live Blog Post

Duro cruce entre José Mayans y Patricia Bullrich en el debate por la reforma laboral

bullrich mayans

Los senadores José Mayans y Patricia Bullrich vivieron un duro cruce previo al debate del proyecto de ley de reforma laboral que comenzó hoy. Mientras se conformaba la comisión de Trabajo y Previsión Social, el peronista denunció "falta de competencia" de parte de la senadora de LLA y apuntó que "hacen lo que se les canta".

El chispazo se produjo cuando Mayans impugnó el procedimiento utilizado para el armado de las comisiones. Allí mismo denunció la violación del reglamento y la Constitución, y anunció que llevará el caso ante la Justicia.

Leé la nota completa

Live Blog Post

Presupuesto 2026: las claves del proyecto del Gobierno

deuda dolar exportaciones importaciones banco central bcra
El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo prevé para 2026 un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 5%, una inflación anual del 10,1% y un tipo de cambio oficial mayorista de $1.423 para diciembre.

La Cámara de Diputados abrirá este miércoles una sesión clave para el Gobierno de Javier Milei. La Libertad Avanza buscará sancionar el Presupuesto 2026 junto con las iniciativas de Inocencia Fiscal y Compromiso Fiscal, en lo que se perfila como una verdadera prueba de fuego política para el oficialismo.

El debate llega tras un martes intenso en el Congreso, cuando el oficialismo logró dictamen de mayoría en la comisión encabezada por Bertie Benegas Lynch. Sin embargo, el respaldo no fue pleno: el proyecto cosechó disidencias incluso dentro de bloques aliados, lo que anticipa una sesión extensa y con resultado abierto.

La eventual aprobación del Presupuesto marcaría el cierre de dos años consecutivos de prórrogas del último cálculo de gastos aprobado durante la gestión de Alberto Fernández, sancionado en diciembre de 2022. Para el Gobierno, se trata de un paso institucional clave: contar con una “ley de leyes” propia y alineada con su programa económico.

Leé la nota completa

Live Blog Post

Diputados: el Gobierno acelera y busca aprobar el Presupuesto 2026

Por Fernando Brovelli

Martín Menem Diputados Congreso
La sesión arrancará a las 14.

La Libertad Avanza se prepara para concretar el primer objetivo de su estrategia parlamentaria. Después de haber obtenido dictámenes de mayorías en tres proyectos (con el Presupuesto 2026 como iniciativa principal, pero también con una modificación del Régimen Penal Tributario y una propuesta penal de estabilidad fiscal), está cerca de garantizarse la media sanción en una sesión en Diputados este miércoles desde las 14 horas. La novedad es que el bloque oficialista se estrenará como principal fuerza.

Leé la nota completa

