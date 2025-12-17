Duro cruce entre José Mayans y Patricia Bullrich en el debate por la reforma laboral: "Hacen lo que se les canta las pelotas"

El senador denunció falta de "competencias" y la violación del reglamento, previo a la conformación de la comisión que debatirá el proyecto.

El chispazo se produjo cuando Mayans impugnó el procedimiento utilizado para la conformación de la Comisión.

Los senadores José Mayans y Patricia Bullrich vivieron un duro cruce previo al debate del proyecto de ley de reforma laboral que comenzó hoy . Mientras se conformaba la comisión de Trabajo y Previsión Social, el peronista denunció "falta de competencia" de parte de la senadora de LLA y apuntó que "hacen lo que se les canta".

El chispazo se produjo cuando Mayans impugnó el procedimiento utilizado para el armado de las comisiones. Allí mismo denunció la violación del reglamento y la Constitución, y anunció que llevará el caso ante la Justicia.

Mayans se refirió al proceso de la jornada afirmando que " este proyecto nace torcido de entrada" y apuntó contra Bullrich: "Entonces, para justificar la incompetencia de Bullrich, la vicepresidenta dice: ‘Tengo competencia’, violando también el reglamento y la Constitución”.

El senador recordó conflictos similares anteriores y criticó la falta de consenso. Para impugnar, se ampara en que no hubo ninguna sesión en la que se solicitara la conformación de las comisiones por lo que agregó: “Ayer llamaron a una reunión de emergencia, por ejemplo hoy, y se salvaba todo esto. Fue la propuesta que le hicimos, con todos los votos y con todos los que quieran consentir esto", señaló.

bullrich mayans "Si así inician el tratamiento de una ley, va derecho al Poder Judicial", ironizó Mayans en otro momento. TV Senado (Captura)

Además, siguió con que "esto ya nos funcionó el año pasado. Ya el año pasado esa resolución nos sacó a nosotros un senador por comisión”.

Desde el bloque peronista, el senador Martín Soria reforzó la postura de impugnación y rechazo al procedimiento: “No vamos a convalidar esta vulneración compulsiva y arbitraria del reglamento y de la Constitución" y llamó a que "todos los argentinos tomen nota" sobre "esta convocatoria totalmente ilegal".



En respuesta, Bullrich defendió la legalidad del proceso y la continuidad parlamentaria: “Simplemente, Presidente, por favor proceda a lo que vinimos a hacer, a la elección de las autoridades y la puesta en marcha de la Comisión. Muchas gracias”.

Tras ser elegida presidenta de la comisión, Bullrich anunció la convocatoria al debate mientras Mayans finalmente vociferó: en voz alta: “¡Acá hacen lo que se les canta las pelotas!“. Por su lado, la mujer de LLA cerró la reunión citando a la comisión a las 11 de la mañana para el debate.

El Senado debate en comisión reforma laboral y ley de Glaciares

En un movimiento parlamentario que promete marcar el final de 2025, el Senado pone este miércoles en marcha el tratamiento en comisiones de dos proyectos que vienen dando que hablar: la llamada reforma laboral y una reforma a la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares.

Estas discusiones, que arrancaron con una batería de reuniones desde temprano en la mañana, buscan allanar el camino para que ambos temas lleguen al recinto antes de que termine diciembre.

La jornada arrancó con cuatro encuentros constitutivos para definir autoridades y componer las comisiones que tendrán sobre la mesa estas iniciativas.