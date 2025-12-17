Dólar: advierten que con el nuevo ajuste de las bandas por IPC, el Gobierno deja de priorizar la desinflación Por Erika Cabrera + Seguir en









La city pone la mirada sobre el índice de precios al consumidor (IPC), ya que el tipo de cambio dejaría de funcionar como ancla. ¿Qué pasárá con la inflación en 2026?

La city comienza a poner el foco en la evolución del índice de precios al consumidor (IPC), dado que el dólar dejaría de cumplir el rol de principal ancla nominal.

El Gobierno reencauzó el programa monetario de cara a 2026 y modificó el esquema de actualización de las bandas cambiarias, que a partir de enero se ajustarán en función de la inflación de dos meses previos. De este modo, tanto el piso como el techo del régimen cambiario se deslizarán a partir del mes que viene un 2,5%, en línea con la variación de precios registrada en noviembre. En este contexto, la city comienza a poner el foco en la evolución del índice de precios al consumidor (IPC), dado que el dólar dejaría de cumplir el rol de principal ancla nominal.

La inflación de noviembre se ubicó en el 2,5%, que es el rango en el que se actualizarán las bandas cambiarias. Ahora bien, el interrogante es hacia adelante: hasta el momento el Gobierno priorizaba la baja de los precios por encima incluso de las reservas internacionales, señaló Rocío Bisang, economista de GMA Capital, en diálogo con Ámbito. Esto genera que la desaceleración del IPC sea más lenta.

En esa línea, Leonardo Anzalone, economista de CEPEC, manifestó la posibilidad de que haya un mayor pass-through, aunque también puntualizó que el Gobierno tiene a favor que hasta el momento "viene siendo bastante acotado". Sin ir más lejos, la inflación de septiembre y octubre no tuvo un correlato con la volatilidad que existió en el mercado del dólar.

Tras los cambios en el régimen anunciados este lunes, el dólar subió $12,50 y alcanzó los $1.451, mostrando un escenario de mayor demanda, pero aún contenida. "Hoy el mayorista, después del anuncio, todavía parecería estable. Respecto a los precios, solo hay que tener en cuenta el shock de la carne, que a priori en enero debería ser más tranquilo", analizó en este punto Gonzalo Carrera, economista de Equilibra. Con el último relevamiento de inflación semanal, Equilibra midió un avance de precios de 2,5% en los precios para diciembre.

"En el mediano y largo plazo, la inflación va a depender de si se reactiva la demanda de dinero, que va a ser el amortiguador para que el tipo de cambio no converja hacia el techo de la banda, que a partir del primero de enero va a estar alrededor de $1.555, y que eso no termine de impactar en el IPC. Pero de corto plazo y por el overshooting que suelen generar este tipo de medidas, va a haber un pequeño recalentamiento de los precios, que luego va a depender de si el Gobierno consigue reactivar la demanda de pesos", analizó Anzalone.

Carrera, por su parte, se mostró más cauto y pidió esperar a ver cómo reacciona el mercado. Sobre todo, "sabiendo que siempre las segundas quincenas de enero son un momento de menor demanda de pesos y empieza a jugar un rol importante la compra de dólares por turismo, entonces creo que va a ser más gradual el proceso". Además, remarcó que con esta actualización de las bandas "hay una tendencia a una mayor competitividad del tipo de cambio, que probablemente haga que deje de ser un ancla tan clara de la inflación". En tanto, para Lucio Garay Méndez, economista jefe de EcoGo, el sendero de la inflación hacia 2026 dependerá clave de la acumulación de reservas y del cumplimiento del programa financiero en dólares. “Creo que depende fundamentalmente de la capacidad de acumulación de reservas por parte del Banco Central y el Tesoro. El cumplimiento de este objetivo de sumar reservas, junto con la habilidad de honrar su programa financiero en divisas, es crucial. Esto es especialmente relevante ante la incertidumbre actual respecto a si podrá afrontar los próximos vencimientos de deuda en dólares durante los meses venideros”. “Si eso ocurre, creo que hay altas chances de que la inflación se mantenga tal cual esperaba el mercado de estos últimos meses, que preveía un camino hacia la baja ya en el primer trimestre de 2026, con la inflación de vuelta comenzando con 1% y potencialmente rompiendo el piso del 1% durante 2026”, proyectó. Inflacion Precios Consumo Mariano Fuchila Nuevo ajuste de las bandas del dólar La actualización del ajuste de las bandas cambiarias en base a la inflación de dos meses previos es vista como una medida necesaria desde el mercado, pese al posible pass-throgh que podría generar. "Aporta solidez al esquema", asegura Bisang, que añade al mismo tiempo que de esta manera se "evitará un atraso de facto". Además, "si el Gobierno logra mantener las expectativas ancladas, el impacto en el tipo de cambio y en los precios no debería ser exagerado", concluyó la especialista.

