Sorpresa en la sesión de Diputados: definieron representantes para la Auditoría General de la Nación

En la madrugada de la sesión que votó el Presupuesto, se escogieron a Mónica Almada, Juan Ignacio Forlón y Pamela Calletti como representantes de la Cámara Baja.

Mónica Almada, Juan Ignacio Forlón y Pamela Calletti.

En un sorpresivo acuerdo entre peronistas y libertarios en plena madrugada, y luego de que ambos bloques rivalicen durante el debate por el Presupuesto 2026, se definieron los tres representantes de la Cámara de Diputados para la Auditoría General de la Nación: Mónica Almada (por el oficialismo), Juan Ignacio Forlón (por el peronismo) y Pamela Calletti (por las provincias).

La definición fue parte de un acuerdo político entre Unión por la Patria (UP) y La Libertad Avanza (LLA), que mantuvieron cruces durante toda la sesión que votó el Presupuesto 2026 hasta que, pasadas las 3 de la madrugada, tomó la palabra el diputado Gabriel Bornoroni (LLA) y propuso a los tres candidatos.

La iniciativa provocó la ofuscación inmediata de Cristian Ritondo (PRO), quien ya había anticipado el movimiento (había señalado "estamos en extraordinarias y no se pueden tratar algunos temas que nos han mandado el Ejecutivo" antes de que Bornoroni anuncie la decisión), pero volvió a tomar la palabra una vez que se conoció la terna: "Que quede bien claro que la falta de códigos y de respeto a los compromisos asumidos corren por cuenta de La Libertad Avanza y por quien preside esta Cámara".

El bloque del PRO, excluido de la definición de la AGN al igual que la UCR (quien propuso durante un tiempo a Mario Negri) y Provincias Unidas (pujaban por Emilio Monzó), definió levantarse de la sesión junto con las otras dos bancas y el Frente de Izquierda. Quedaron peronistas, libertarios y provincialistas que respaldaron el movimiento, que aprobaron la moción a mano alzada.

Lo llamativo es que Almada y Forlón juraron en ese mismo momento pero Calletti no se encontraba en el recinto, así que Martín Menem le consultó al cuerpo de Diputados si alguno quería hacer una moción de privilegio o algún homenaje. El primero en tomar la palabra fue el santafesino Agustín Rossi (UP), cuya airosa defensa por la libertad de Cristina Kirchner volvió a provocar el cruce de críticas con el bloque libertario, como había ocurrido durante toda la sesión. Media hora después, Calletti finalmente juró en su cargo.