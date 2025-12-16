Conmoción en la Quinta de Olivos: hallaron muerto a un soldado

El joven fue encontrado sin vida en uno de los puestos internos a la residencia. Los servicios médicos confirmaron el fallecimiento.

Investigan el presunto suicidio de un soldado den la quinta de Olivos.

Un joven soldado de 21 años fue encontrado muerto en la Quinta de Olivos e investigan si se trata de un suicidio . La causa recayó en la jueza Sandra Arroyo Salgado , quien se hará cargo de la indagación .

Según indican desde el Gobierno, realizaba tareas de seguridad en la residencia presidencial y fue encontrado en uno de los puestos internos. Si bien se barajan distintas hipótesis , la principal apuntaría a que el soldado se habría quitado la vida.

Distintas áreas de las fuerzas federales intervienen en el caso mientras se efectúan las pericias. Los servicios médicos llegaron de inmediato para confirmar el fallecimiento.

La Casa Rosada difundió un comunicado oficial en el que precisó que el joven era integrante del Ejército Argentino . Indicó que se trató de Rodrigo Gómez , quien se estaba ocupando de la vigilancia dentro del predio al momento del episodio.

"En horas de la madrugada del día de la fecha, personal que presta servicio en la Residencia Presidencial de Olivos tomó conocimiento de un grave incidente ocurrido dentro del predio.

Un efectivo del personal militar que cumplía funciones de seguridad en el lugar, fue hallado sin vida en uno de los puestos internos. De inmediato se activaron los protocolos correspondientes y acudieron servicios médicos de emergencia, que constataron el fallecimiento.

Por disposición del Juzgado Federal interviniente, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, se dio intervención a las distintas áreas de las fuerzas federales, a fin de llevar adelante las pericias necesarias y esclarecer las circunstancias del hecho.

La investigación se encuentra en curso y todas las hipótesis permanecen bajo análisis. Cualquier confirmación oficial será comunicada exclusivamente por la autoridad judicial competente".