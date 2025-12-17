Paro de controladores aéreos: cuándo es, a qué hora arranca la medida de fuerza y cuáles son los vuelos que se verán afectados este miércoles + Seguir en









ATEPSA confirmó nuevas acciones gremiales en el marco de un conflicto con EANA que se extiende durante diciembre.

Paro de controladores aéreos convocado por ATEPSA afectará vuelos en todo el país durante cinco días de diciembre.

Los controladores aéreos inician este miércoles la primera jornada de paro convocada por ATEPSA, una medida de fuerza que se extenderá durante cinco días y que impactará en vuelos nacionales e internacionales, en el marco de un conflicto salarial y laboral con EANA que se intensifica en plena temporada de fiestas.

Cuándo empieza el paro y qué vuelos afecta Tal como había sido anticipado, la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) ratificó el cronograma de medidas que comenzará hoy. En esta primera jornada, el gremio no prestará tareas entre las 8 y las 11 de la mañana, una franja horaria que, según lo informado, afectará únicamente a los despegues de vuelos con destino nacional.

Paro Controladores aereos La medida de fuerza se desarrolla en fechas clave para el transporte aéreo, en la previa de Navidad y Año Nuevo. NA La decisión se inscribe en una serie de acciones que se desplegarán a lo largo de cinco días de diciembre, con impacto escalonado sobre la operatoria aérea. El conflicto se desarrolla en fechas sensibles para el transporte aerocomercial, ya que coincide con los días previos a Navidad y Año Nuevo, cuando aumenta de manera significativa la demanda de vuelos.

Qué pide el gremio de controladores aéreos Desde el sindicato explicaron que la medida responde a un conflicto abierto con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), vinculado a paritarias, condiciones laborales y reincorporación de personal despedido. En un comunicado difundido en redes sociales, ATEPSA sostuvo: “Desde la asunción de las actuales autoridades de EANA en 2024, han mostrado una intransigencia brutal y una ausencia de diálogo, no solo para resolver las cuestiones salariales de sus trabajadores, sino también frente a varias situaciones operativas que venimos denunciando".

Vuelos Cancelados Aerolíneas Argentinas Paro Aeronáuticos Controladores Aéreos EANA rechazó el paro y lo calificó como una afectación a un servicio esencial garantizado por ley. Mariano Fuchila Además, el gremio exige la reincorporación de trabajadores despedidos sin causa en aeropuertos con emergencia dotacional, la estabilidad laboral reconocida, la revisión de la complejidad de aeropuertos y trayectorias, la actualización de refrigerios y el cumplimiento del convenio colectivo de trabajo.

El cronograma completo de paros ATEPSA confirmó que las medidas se llevarán adelante en las siguientes fechas y horarios: Miércoles 17 de diciembre, de 8 a 11: afecta despegues de vuelos nacionales.

afecta despegues de vuelos nacionales. Jueves 18 de diciembre, de 16 a 19: afecta despegues de vuelos nacionales.

afecta despegues de vuelos nacionales. Martes 23 de diciembre, de 19 a 23: afecta despegues de vuelos nacionales.

afecta despegues de vuelos nacionales. Sábado 27 de diciembre, de 14 a 17: afecta vuelos internacionales en todos los aeropuertos.

afecta vuelos internacionales en todos los aeropuertos. Lunes 29 de diciembre, de 8 a 11: afecta toda la aviación en todo el país. Desde el gremio aclararon que la medida alcanzará únicamente a las autorizaciones de despegue y que no se recibirán ni transmitirán planes de vuelo durante las franjas de paro. No obstante, garantizaron “los servicios mínimos indispensables, garantizando todas las operaciones en emergencia, humanitarias, sanitarias, de Estado y búsqueda y salvamento”. Vuelos Cancelados Aerolíneas Argentinas Paro Aeronáuticos Controladores Aéreos Mariano Fuchila Por su parte, EANA rechazó la medida de fuerza y calificó de inadmisible la decisión de “pretender afectar un servicio esencial garantizado por ley interrumpiendo el normal desarrollo del transporte aéreo de pasajeros en plena época de Fiestas de fin de año”. Además, recordó conflictos anteriores y cuestionó el alcance de las acciones sindicales. En paralelo, la Secretaría de Trabajo convocó a una nueva audiencia para este miércoles a las 10 con el objetivo de acercar posiciones. Sin embargo, desde ATEPSA reiteraron su postura y aseguraron que “continuarán las medidas legítimas de acción sindical a partir del 17 de diciembre en los días y horarios publicados”.

