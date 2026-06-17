El dólar oficial minorista cerró a $1.400 para la compra y a $1.450 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.461,27 para la venta.
Dólar hoy: a cuánto cerró este miércoles 17 de junio
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
-
El dólar profundiza su caída y rompe la barrera de los $ 40
-
Dólar blue hoy: a cuánto cerró este miércoles 17 de junio
A cuánto opera el dólar oficial hoy, miércoles 17 de junio
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.441,50.
A cuánto cotiza el dólar blue hoy, miércoles 17 de junio
El dólar blue cerró a $1.455 para la compra y a $1.475 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.
Valor del CCL hoy, miércoles 17 de junio
El dólar CCL cerró a $1.500,05 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4.1%.
Valor del dólar MEP hoy, miércoles 17 de junio
El dólar MEP cerró a $1.456,49 y la brecha con el dólar oficial es de 1.0%.
Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 17 de junio
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.885.
Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 17 de junio
El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.499,12, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, miércoles 17 de junio
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s65.556, según Binance.
- Temas
- Dólar
- Dólar Blue
- reservas del BCRA
- BCRA