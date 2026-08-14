Robbie Williams habló sobre su salud mental y reveló que fue diagnosticado con autismo

La estrella del pop y ex miembro de Take That, ya había hablado abiertamente sobre su diagnostico de TDAH.

Robbie Williams reveló que le han diagnosticado autismo. La estrella del pop y ex miembro de Take That , que ya había hablado abiertamente sobre su TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad), conversó sobre el momento en que descubrió que era autista durante una reciente sesión de preguntas y respuestas en Londres.

“Tengo TDAH, y acabo de descubrir que también tengo un poco de autismo, lo cual me encanta porque explica muchísimas cosas” , dijo. “Ahora es mi salvoconducto, y por todas las cosas raras que hago, simplemente digo: 'Lo siento, soy autista'”.

Williams continuó: “Con el TDAH puedes concentrarte por completo en algo al 1000 por ciento, pero con absolutamente todo lo demás, simplemente no puedes. Pregúntales a mis hijos.”

“Lo que me obsesiona por completo es crear imágenes y hacer cosas graciosas. Cuando creo imágenes y cosas graciosas, no pienso en mí, porque mi cerebro es increíblemente creativo y puede ser creativo con todo aquello que te causa pánico o miedo en el mundo .”

Continuó diciendo: “Por ejemplo, así de loco estoy: hace poco, estaba sentado en un avión y pensé: '¿Y si pudiera tener telequinesis y mis pensamientos intrusivos le dijeran al avión que se estrellara solo?'”.

“Ese es el nivel de locura con el que estoy lidiando; lo mejor es entrenar mi cerebro para hacer algo mejor que preocuparme por tener poderes sobrenaturales y estrellar un avión.”

Robbie Williams y su diagnostico de ansiedad y depresión

Williams también ha hablado abiertamente sobre cómo lidia con la ansiedad y la depresión en el pasado. El año pasado, explicó que había estado viviendo con lo que él llamó "síndrome de Tourette interno", que causa "pensamientos intrusivos".

En una entrevista con el portal NME en 2024, coincidiendo con el estreno de su película biográfica, Better Man, Williams comentó: “Una de mis fortalezas —ser TDAH, neurodivergente y estar dentro del espectro autista— es que no capto las indirectas de cosas que no se supone que debo decir… hasta que lo que he dicho llega a oídos de la otra persona y esta reacciona con sorpresa . Y yo pienso: '¿He hecho algo mal?'”

El cantante sugirió a continuación que podría tener algún tipo de autismo, bromeando con que era "una herramienta útil para un cineasta que quiera explotar eso".