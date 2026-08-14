Ya no se venderá carne de perro en Corea del Sur

Desde febrero regirá la prohibición total de cría para consumo, el sacrificio y la venta de carne de perro.

La prohibición culmina un largo declive en el consumo de carne de perro, a medida que el aumento del número de mascotas y los cambios en las actitudes hacia el bienestar animal transforman la opinión pública.

Durante décadas, los tres días de verano considerados los más calurosos del año figuraban entre los de mayor actividad para los restaurantes de carne de perro de Corea del Sur , ya que los comensales buscaban alimentos tradicionales que aumentaran la resistencia para soportar el calor.

El tercer "boknal", o día de calor, de 2026, celebrado el viernes, trae consigo una sensación adicional de carácter definitivo. Se trata del último antes de que entre plenamente en vigor, en febrero de 2027, la prohibición a nivel nacional de la cría, el sacrificio y la venta de perros para el consumo.

En el mercado de Moran, en Seongnam, que en su día fue uno de los centros más conocidos del país para la carne de perro, las multitudes de la hora del almuerzo abarrotaban los callejones repletos de restaurantes.

Sin embargo, muchos establecimientos han optado por el guiso de cabra negra y otras alternativas, mientras que los pocos clientes que aún pedían "bosintang", o guiso de carne de perro, eran en su gran mayoría personas mayores.

"Ahora está realmente desolado", afirmó Kim Yong-book, presidente de la Asociación de Comerciantes del Mercado de Moran, que lleva más de 40 años trabajando en la zona, situada cerca de Seúl.

Lo que en su día fue un importante núcleo comercial se ha convertido en "una ciudad de personas mayores", añadió.

La prohibición culmina un largo declive en el consumo de carne de perro, a medida que el aumento del número de mascotas y los cambios en las actitudes hacia el bienestar animal transforman la opinión pública.

En una encuesta publicada justo antes de que se aprobara la ley en 2024, más del 90% de los 2000 encuestados afirmaron que no tenían intención de comer carne de perro en el futuro, mientras que más del 80% apoyaba la prohibición. Casi el 95% declaró que no había comido carne de perro durante el año anterior.

Los datos del Gobierno revelaron que más de 5600 negocios se vieron afectados por la legislación, mientras que las autoridades indicaron que la mayoría de las granjas de perros ya habían cerrado antes de la fecha límite del próximo año.

La campaña para poner fin al comercio de carne de perro cobró impulso bajo el mandato del expresidente Yoon Suk-yeol y su esposa, la ex primera dama Kim Keon Hee, una abierta defensora del bienestar animal que respaldó públicamente la prohibición.

El Parlamento aprobó en enero de 2024 una ley que prohíbe la cría, el sacrificio, la distribución y la venta de perros para el consumo humano.

La ley establecía un período de gracia de tres años y entrará plenamente en vigor a partir de febrero de 2027; los infractores se enfrentarán a penas de prisión y multas. Las autoridades también han prometido apoyo a los ganaderos, distribuidores y propietarios de restaurantes afectados.

UN FUTURO INCIERTO

Para el propietario de un restaurante, Lee Kang-chun, antiguo presidente de una asociación de comerciantes que lleva 37 años en el sector, el cambio le suscita sentimientos encontrados.

Lee afirmó que creía que era acertado poner fin al consumo de carne de perro, teniendo en cuenta la imagen internacional de Corea del Sur y el cambio de actitud de la sociedad. Sin embargo, le costó ocultar su tristeza al hablar de los clientes, muchos de ellos de entre 70, 80 y 90 años, que recorren largas distancias para disfrutar de una comida que, según ellos, les devuelve las fuerzas.

"Cuando veo a personas mayores que han venido desde tan lejos y se marchan porque ya no queda carne de perro, casi se me saltan las lágrimas", dijo. El mercado es uno de los últimos lugares cerca de Seúl donde todavía se sirve carne de perro.

A pesar del aumento vertiginoso de los costes de abastecimiento y de los escasos beneficios, sigue sirviendo el plato, sobre todo para sus fieles clientes habituales.

Afirmó que las autoridades deberían hacer más para ayudar a los vendedores de edad avanzada a reorientarse hacia nuevos negocios. Muchos restaurantes del mercado de Moran han pasado a servir estofado de cabra negra, comercializado como otro alimento tradicional saludable, pero los propietarios afirman que el cambio ha sido difícil y no compensa del todo la pérdida de ingresos por la venta de carne de perro.

Entre los que degustaban el guiso de carne de perro el viernes se encontraba Yoo Jin-sam, quien afirmó que llevaba comiendo este plato desde que tenía veintipocos años.

"Estoy muy decepcionado", dijo Yoo. "La gente sigue buscándolo porque cree que es bueno para la salud, y ahora lo van a prohibir".

Yoo, de 69 años, afirmó que aceptaba la decisión del Gobierno, pero que echaría de menos la carne de perro.

"Quiero mucho a los perros", dijo Yoo. "Pero sigue siendo una pena. Si hubiera alguna forma, me gustaría poder volver a comerla".

Otro cliente, Kim Jin-suk, de 71 años, afirmó que no le importaba demasiado que la carne de perro desapareciera del menú: "Simplemente puedo comer otra cosa".