Tarjeta Alimentar de ANSES: ¿Cuánto se cobra este mes y quiénes tienen derecho a cobrarla?

El beneficio se acredita de forma automática a quienes cumplen las condiciones establecidas. Los importes varían según la cantidad de hijos.

La Tarjeta Alimentar se deposita automáticamente junto con las prestaciones de ANSES para los hogares que cumplen las condiciones.

La Tarjeta Alimentar es una asistencia económica destinada a determinados hogares que ya reciben prestaciones de ANSES . Su objetivo es brindar un apoyo para la compra de alimentos y productos de primera necesidad.

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El beneficio se deposita de manera automática, sin necesidad de realizar una inscripción específica. Para determinar quiénes pueden recibirlo se tienen en cuenta la prestación que perciben y las características del grupo familiar.

En agosto, los importes varían de acuerdo con la cantidad de hijos alcanzados por la prestación. Los titulares también pueden revisar desde Mi ANSES la información vinculada con el pago.

La Tarjeta Alimentar está integrada al sistema de prestaciones sociales y alcanza a familias que cobran determinados beneficios administrados por ANSES.

titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 17 años inclusive

con hijos de hasta 17 años inclusive personas embarazadas desde los tres meses de gestación que reciben la Asignación por Embarazo para Protección Social

que reciben la Asignación por Embarazo para Protección Social titulares de la AUH por hijos con discapacidad , sin límite de edad

, sin límite de edad beneficiarias de una Pensión No Contributiva para Madre de 7 hijos

El acceso se determina a partir de la información registrada en los sistemas oficiales, por lo que no es necesario presentar una solicitud independiente.

Requisitos para acceder al beneficio de ANSES

Para recibir la asistencia es necesario formar parte de alguno de los grupos contemplados por el programa y tener vigente la prestación correspondiente.

En el caso de la AUH, el beneficio alcanza a quienes tienen hijos dentro del rango de edad establecido. Las personas con hijos con discapacidad cuentan con una excepción respecto de ese límite.

En tanto, las embarazadas deben percibir la Asignación por Embarazo y haber alcanzado el período de gestación requerido. También están incluidas las titulares de la pensión destinada a madres de siete o más hijos.

La acreditación se realiza de manera automática, siempre que ANSES tenga actualizados los datos necesarios para determinar la condición del titular y su grupo familiar.

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Montos actualizados de la Tarjeta Alimentar según la cantidad de hijos

Los importes correspondientes a agosto de 2026 se distribuyen de la siguiente manera:

Asignación por Embarazo: $72.250

Familias con un hijo: $72.250

Familias con dos hijos: $113.299

Familias con tres o más hijos: $149.425

El monto se define según la cantidad de hijos que integran el grupo alcanzado por la prestación. Por eso, la cifra puede variar entre beneficiarios.

Cómo y dónde consultar la fecha y lugar de cobro en Mi ANSES

El dinero se acredita en la misma cuenta bancaria en la que el titular recibe la prestación correspondiente. No es necesario gestionar una tarjeta física ni realizar un trámite adicional para obtener el pago.

Para revisar la información personal registrada, hay que ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social y acceder al apartado Información personal.

La fecha de acreditación también puede consultarse en el calendario de pagos del organismo. Otra opción es ingresar a Hijos y luego a Mis Asignaciones, donde aparece el detalle de los beneficios liquidados durante cada período.