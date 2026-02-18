SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

18 de febrero 2026 - 16:26

Dólar hoy: a cuánto cerró este miércoles 18 de febrero

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

dolar blue
Depositphotos

El dólar oficial minorista cerró a $1.370 para la compra y a $1.420 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.426,19 para la venta.

A cuánto operó el dólar oficial hoy, miércoles 18 de febrero

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.399.

Informate más

A cuánto cotizó el dólar blue hoy, miércoles 18 de febrero

El dólar blue cerró a $1.415 para la compra y a $1.435 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

Valor del CCL hoy, miércoles 18 de febrero

El dólar CCL cerró a $1.462,75 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4.6%.

Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 18 de febrero

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.846.

Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 18 de febrero

El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.466,16, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, miércoles 18 de febrero

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s66.459, según Binance.

