18 de febrero 2026 - 17:20

UTA confirmó que adhiere al paro de este jueves y el cese de transporte será total en todo el país

La Unión Tranviaria Automotor respaldó el paro general sin movilización al Congreso y anticipó que el servicio de colectivos quedará completamente interrumpido en todo el territorio nacional.

El gremio de los colectiveros se suma a la convocatoria de la CGT en rechazo a la reforma laboral.

"El escenario actual evidencia que los trabajadores están soportando el mayor peso del ajuste económico, con ingresos que no acompañan el aumento del costo de vida y con crecientes riesgos sobre la estabilidad laboral, lo que exige una respuesta gremial clara, firme y representativa", amplía el comunicado oficial.

Luego de las dudas de si la sesión en la Cámara de Diputados se llevaría a cabo este jueves 19 o el próximo miércoles 25, finalmente, se dará a partir de las 14 horas de mañana. La Confederación General de los Trabajadores (CGT) confirmó el cese de tareas, aunque sin movilización hacía el Congreso. A raíz de esta medida, la UTA tomó la decisión de acompañar el paro general.

En el final del comunicado, el sindicato de colectivos defendió su postura "Asimismo, reafirmamos que esta medida no responde a intereses sectoriales ni coyunturales, sino a la necesidad de expresar el reclamo de miles de trabajadores que ven deteriorarse día a día sus condiciones de vida".

Paro total de transporte: cómo afectará a los vuelos y qué hacer si tenés que viajar este jueves

Según fuentes gremiales, los sindicatos aeronáuticos —como la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA)— son parte de la central que convocó la huelga y están alineados con la medida de fuerza. Esto genera incertidumbre sobre si los vuelos comerciales funcionarán con normalidad o sufrirán cancelaciones y demoras.

Aunque aún no está confirmado oficialmente qué alcance tendrá la adhesión de los gremios aeronáuticos, la participación del sector transportista indica que podría haber restricciones o suspensión de operaciones en aeropuertos, tanto de vuelos de cabotaje como internacionales.

Recomendaciones para los pasajeros por el paro de vuelos

  • Verificar el estado del vuelo: entrar a la web de la aerolínea o a la página de Aeropuertos Argentina para confirmar si figura como "Cancelado" o "Reprogramado".
  • Revisar el correo electrónico: las empresas suelen enviar notificaciones automáticas con las nuevas opciones de viaje.
  • Evitar el traslado físico: cabe recordar que no habrá colectivos, trenes ni subtes. Moverse hacia Ezeiza o Aeroparque puede resultar costoso y frustrante si el vuelo finalmente no sale.
  • Gestionar el cambio cuanto antes: las plazas en los vuelos del viernes y sábado se agotan rápido, ya que todos los pasajeros afectados intentarán viajar en esos días

