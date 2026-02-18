Rogelio Frigerio anunció una reforma previsional y medidas de alivio impositivo en Entre Ríos

El gobernador inauguró el 147° período de sesiones ordinarias de la Legislatura provincial con diversos anuncios. Aseguró que modificarán el sistema jubilatorio para "garantizar el 82% de manera sostenible".

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio , inauguró este miércoles el 147° período de sesiones ordinarias de la Legislatura provincial y anunció que enviará un proyecto de reforma previsional con el objetivo de "garantizar el 82% de manera sostenible". Obra pública y bajas impositivas fueron otros de los ejes de su discurso.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Frigerio ratificó que continuará el alivio fiscal al sector productivo y habló de una "reforma estructural del sistema previsional", al tiempo que anticipó que proyecta para 2026 "el mayor presupuesto de infraestructura vial de la historia reciente en la provincia".

Al referirse a la cuestión jubilatoria, el mandatario señaló que, al asumir, en diciembre del 2023, "la Caja de Jubilaciones proyectaba un déficit superior al 50% y que hoy se redujo significativamente, evitando una crisis inmediata". Sin embargo, advirtió "que el sistema mantiene un problema estructural que debe resolverse".

“Después de décadas de postergaciones, vamos a modernizar el sistema previsional para garantizar el 82% móvil de manera sostenible”, apuntó el dirigente del PRO.

En esa línea, señaló que "sostener el equilibrio fiscal es condición indispensable para proteger jubilaciones, salarios y servicios esenciales". Cabe recordar que Entre Ríos es una de las provincias que no les transfirieron sus sistemas previsionales a Nación y que mantienen una disputa abierta por fondos adeudados.

Su vecinos de la Región Centro, Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), ya avanzaron con reformas previsionales propias.

Gobernadores Región Centro 2.jpg Región Centro: Maximiliano Pullaro, Martín Llaryora y Rogelio Frigerio.

Cabe recordar que, a través de una mediación de la Corte Suprema, Entre Ríos llegó a un acuerdo con el Gobierno de Javier Milei para empezar a saldar las acreencias al respecto.

El exministro del Interior de Mauricio Macri suscribió un entendimiento con la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para recibir fondos por $48 mil millones con el objetivo de cubrir el déficit de su caja jubilatoria. Los pagos se harán en ocho cuotas de $6 mil millones cada una.

Durante la apertura de sesiones, en materia de salud, Frigerio también defendió la decisión de intervenir y reorganizar la obra social provincial, que atravesaba "una situación financiera crítica".

"Tras la intervención del Iosper, se avanzó en la creación de OSER, la nueva Obra Social de Entre Ríos, con un esquema de conducción profesional, reglas de transparencia y topes salariales", señalaron en la provincia.

La medida -sumaron- ya generó un ahorro superior a 1.250 millones de pesos en cargos de conducción y permitió ordenar un sistema que acumulaba pasivos crecientes y graves falencias de gestión. “No podíamos seguir administrando parches en un sistema que estaba al borde del colapso. La prioridad es garantizar la cobertura de más de 300.000 entrerrianos con responsabilidad y sustentabilidad”, sostuvo Frigerio.

Medidas de alivio fiscal

Por otra parte, al defender las exenciones impositivas al sector productivo, recordó que "prácticamente toda la industria entrerriana exenta de Ingresos Brutos o con alícuotas mínimas" y anunció medidas de alivio fiscal:

Más del 90% de los productores primarios con alícuota cero.

Reducción de Ingresos Brutos para integradores avícolas del 3% al 1,5%.

Exención impositiva a nuevas inversiones por al menos 15 años, con posibilidad de extenderlo a 20.

Tope del 30% al Impuesto Inmobiliario Urbano, por debajo de la inflación.

Eliminación de más de 100 tasas provinciales.

Por último, Rogelio Frigerio anticipó que Entre Ríos tendrá "el mayor presupuesto de infraestructura vial", con un financiamiento internacional superior a u$s300 millones.

Mediante el mismo se avanzará en repavimentación de rutas estratégicas, reconstrucción integral de corredores productivos, circunvalación de Nogoyá, Intervención progresiva de los 2.000 kilómetros incluidos en el plan vial y obras estructurales en rutas provinciales clave para la producción y la conectividad.

“Vamos a terminar el mandato con el 100% de las rutas y caminos abandonados intervenidos”, completó.