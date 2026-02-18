El dólar arranca la jornada con leves suba en una semana corta y busca prolongar la paz cambiaria + Seguir en









El tipo de cambio viene de encadenar dos semanas a la baja. Sin embargo, en el inicio de una semana con solo tres días hábiles retomó operaciones al alza.

El BCRA prolonga su racha compradora en lo que va de febrero. Depositphotos

El dólar oficial comienza una semana acotada, producto de los feriados por el Carnaval. En este sentido, el tipo de cambio viene de dos semanas consecutivas a la baja, en donde logró perforar los $1.400 por primera vez desde noviembre del año pasado. En paralelo, se espera que el BCRA continúe con su racha compradora, en pleno ingreso de divisas producto de la colocación de deuda privada y provincial en el exterior.

En este contexto, el dólar mayorista cotiza a $1.404, una suba de $9 conta el viernes, y mantiene una brecha contra el techo de la banda en 13,4%, que hoy es de $1.592,79. Por su parte, el dólar minorista que vende el Banco Nación se vende a $1.425, un incremento de $5, mientras que el promedio que realiza el BCRA, el tipo de cambio se encuentra a $1.425,7.

En el sector informal, el dólar blue cotiza a $1.445, una avance diario de $5, mientras que el dólar cripto, el único tipo de cambio que operó durante los feriados, se mueve a $1.468,60, según Bitso. En el sector financiero, el dólar MEP cotiza a $1.423,60, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) se mueve a $1.467,86, un avance de 0,7%.

En el tramo de futuros, la mayoría de las operaciones son a la baja, con caídas de hasta 0,28% en el tramo de febrero. Para marzo, se proyecta un dólar a $1.450.

dolar blue inversiones finanzas Depositphotos El BCRA se prepara para retomar las compras El economista especializado en finanzas Gustavo Ber destacó "las importantes compras de dólares que viene llevando adelante el BCRA, a partir de las liquidaciones principalmente de ONs, y como antesala de una mayor oferta a partir de la cosecha gruesa".

En este sentido, espera que "continúe dicho panorama cambiario, y el mayor apetito por 'carry', mientras el debate se concentra en si dicho proceso continuaría con el Tesoro absorbiendo pesos o podría ir habiendo mayor espacio para una remonetización de la economía, dado que éste último contribuiría a un repunte en la actividad". En este contexto, durante la rueda del viernes pasado el BCRA adquirió u$s42 millones, acumulando compras por u$s615 millones la semana pasada y u$s932 millones en lo transcurrido del mes.

