El dólar oficial minorista cerró a $1.465 para la compra y a $1.515 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.517,54 para la venta. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.
Dólar hoy: a cuánto cerró este miércoles 19 de agosto
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
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El dólar blue volvió a subir y tocó máximos desde finales de julio
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El dólar mayorista extendió subas, pero se estancó debajo de la barrera impuesta por el Gobierno en $1.500
A cuánto opera el dólar oficial hoy, miércoles 19 de agosto
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.497.
A cuánto cotiza el dólar blue hoy, miércoles 19 de agosto
El dólar blue cerró a $1.540 para la compra y a $1.560 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.
Valor del CCL hoy, miércoles 19 de agosto
El dólar CCL cerró a $1.579,61 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.5%.
Valor del dólar MEP hoy, miércoles 19 de agosto
El dólar MEP cerró a $1.523,01 y la brecha con el dólar oficial es de 1.7%.
Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 19 de agosto
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.969,50.
Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 19 de agosto
El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.580,60, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, miércoles 19 de agosto
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s68.390, según Binance.
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