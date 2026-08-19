Victoria Villarruel apuntó a Karina Milei tras la detención de Fernando Cerimedo tras el ataque a Nadia Beller + Agregar ámbito en









La vicepresidenta no cesa en su enfrentamiento con los hermanos Milei y ya despliega un discurso de candidata para 2027.

Victoria Villarruel, sin tregua contra los hermanos Milei.

Victoria Villarruel volvió a desafiar a Karina Milei luego de la detención en Bolivia del ex asesor presidencial, Fernando Cerimedo. La vicepresidenta vinculó a la secretaria general de la Presidencia con el consultor acusado de mandar a matar a su expareja, Nadia Beller, a través de un polémico posteo en sus redes sociales.

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La titular del Senado venía de cuestionar el programa económico de Javier Milei durante su paso por una exposición agrícola en la localidad de Venado Tuerto, Santa Fe, donde manifestó su preocupación por "los argentinos que no llegan a fin de mes". Esta vez, difundió una publicación de Cerimedo de 2024 donde el ex asesor presencial expresaba su apoyo a Karina Milei.

Que mal que envejeció todo — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) August 18, 2026 "Que mal envejeció todo" fue el mensaje que publicó Villarruel en su cuenta de la red social X, donde reflotó el posteo de Cerimedo en apoyo a la secretaria general de la Presidencia. El consultor preso en Bolivia había respaldado en ese momento la decisión de los hermanos Milei de marginar a la vicepresidenta de las reuniones de Gabinete y del esquema de toma de decisiones del Gobierno.

Nuevo dardo de Victoria Villarruel La compañera de fórmula de Milei fue incluso más allá y se refirió a "los fans de Cerimedo" para rechazar una publicación que la acusaba de cobrar más de 11 millones de pesos por su trabajo en el Senado de la Nación. "Los fans de Cerimedo siempre mintiendo", fue la réplica de la vice, quien sostuvo en redes sociales que cobra solo 3 millones de pesos en mano.

Los fans de Cerimedo siempre mintiendo. — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) August 19, 2026 La situación judicial de Fernando Cerimedo se agravó en Bolivia, luego de que la Fiscalía lo imputara por tentativa de femicidio en la causa que investiga el ataque a balazos contra su expareja, la abogada y activista Nadia Beller. El consultor político argentino se negó a declarar y continuará detenido mientras la Justicia avanza con la investigación. Está acusado de haber tenido participación como presunto autor intelectual del ataque ocurrido el lunes por la noche en Santa Cruz de la Sierra. Beller recibió tres disparos cuando se encontraba en la puerta de un hotel, luego de ser abordada por personas que, según la información incorporada a la investigación, se hicieron pasar por repartidores.

Karina Milei, más complicada Beller aseguró este martes que el exasesor del presidente Javier Milei - y actual consultor del mandatario boliviano, Rodrigo Paz - y su esposa, Natalia Basil, fueron los responsables de filtrar los audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, lo que derivó en una investigación por presunta corrupción que salpicó al gobierno libertario. "Ellos sí filtraron los audios para que caiga la corrupción de Milei y de la hermana de Milei, eso lo tengo grabado y él sabe que lo tengo grabado", subrayó. "Él sabe que yo eso lo tengo grabado", resaltó sobre los motivos que tendría el principal acusado para llevar adelante la autoría intelectual del ataque. "Cuando yo le dije que lo iba a denunciar, me pidió tiempo. Ahora entiendo que era tiempo para organizar y matarme", sentenció. Los audios filtrados mencionaban presuntos sobornos "del 3%", además de reparto de dinero y beneficios en contrataciones para determinadas empresas vinculadas a autoridades de ANDIS. Entre los nombres mencionados en las grabaciones aparecieron el de la secretaria de Presidencia, Karina Milei, y miembros de la familia Menem. Crisis en La Libertad Avanza Villarruel volvió a marcar distancia del gobierno de Javier Milei este fin de semana al expresar su preocupación por la falta de empleo y por las dificultades económicas que atraviesan los argentinos. "Estoy sumamente preocupada por los argentinos que hoy no tienen trabajo o que no pueden llegar a fin de mes", expresó. Durante su visita a la apertura de la Expo Venado 2026 en la provincia de Santa Fe, la titular del Senado y otrora compañera de fórmula del mandatario nacional le envió un nuevo mensaje al Gobierno y a la oposición al pedirles que se enfoquen en brindarle soluciones a los argentinos que la están pasando mal. "La clase política tiene que empezar a pensar en esos temas, casi con exclusión de todo el resto", expresó en un mensaje en el que, una vez más, la economía del ciudadano común volvió a ser el tema central. "No hay familia si no hay trabajo y no hay trabajo sin producción", sentenció. Para la jefa del Senado, con el potencial que tiene la Argentina "debiera ser un futuro bueno y exitoso". Sin embargo, afirmó que actualmente "tiene muchas complejidades".