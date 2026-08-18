La actividad de Javier Milei en Olivos y sus próximos pasos

En estos nueve días que el Presidente estuvo en Olivos se dedicó a escribir sus discursos. También dio los trazos finales a su libro “La Moral como política de Estado” y comenzó un nuevo libro autobiográfico. Sus próximos viajes.

Javier Milei pasó los últimos días en la Quinta de Olivos, donde se recluyó para trabajar en su libro y preparar sus próximos discursos y viajes.

El presidente Javier Milei suele confesar a los íntimos que prefiere trabajar en la Quinta de Olivos porque “no lo interrumpen tanto” y puede trabajar mejor. Así fue que luego de su visita a Ecuador, el jefe de Estado se recluyó en la residencia presidencial dando lugar a rumores respecto a su salud.

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Tras nueve días sin actos públicos, este lunes el Presidente conmemoró al general José de San Martín al encabezar el acto oficial por el 176° aniversario de su paso a la inmortalidad en la Plaza San Martín.

El vocero Adrián Ravier, en su habitual conferencia de prensa de los martes, aseguró que Milei "está muy bien" y descalifico las versiones sobre su salud calificándolas de "especulaciones absurdas" y "lamentables" operaciones.

Según pudo saber Ámbito, el jefe de Estado estuvo ocupado en terminar su libro y preparar discursos para varios actos y viajes. Además, ya empezó a escribir un nuevo libro autobiográfico basado en su pasión: la economía.

El mediodía de este jueves el Presidente expondrá en el Council of Americas y el viernes por la tarde lo hará en la Bolsa de Comercio de Rosario.

Para septiembre tiene previstos viajes al exterior. El 22 de ese mes volará a Nueva York para participar del debate general de la Asamblea de las Naciones Unidas, entre el 23 y el 28.

Desde los Estados Unidos viajará a París para participar de la Argentina Week, del 29 al 3 de octubre. Serán jornadas de reuniones con inversores de distintos países de Europa. Allí será reconocido como el economista del año junto con el premio Nobel Philippe Aghion -recibió el galardón que otorga el Banco Central de Suecia el año pasado por su aporte a “la teoría del crecimiento sostenido mediante la destrucción creativa”.

Ambos economistas darán una conferencia sobre crecimiento económico. Aghion hablará sobre su último libro, La destrucción creativa, escrito en colaboración con Céline Antonin y Simon Bunel.

Por su parte, Milei se referirá al paper que elaboró con Damián Reidel titulado “Escala mínima viable: extinción y escape bajo rendimientos crecientes”.

Javier Milei también tiene previsto viajar el 14 de octubre a Washington, con motivo de un banquete del que se espera participe Donald Trump - Hispanic Heritage Gala-. Milei es el invitado de honor para hablar sobre “libertad económica”.