Los bonos soberanos rebotan y el riesgo país se toma un respiro por primera vez en lo que va de agosto + Agregar ámbito en









El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 30 años alcanzó el martes 5,33%, su nivel más elevado en 19 años, lo que pesa en los activos de riesgo.

Los activos argentinos avanzan en el exterior.

Los bonos en dólares rebotan este miércoles en Wall Street y el riesgo país anota su primer descenso diario en lo que va de agosto. Esto sucede en un contexto internacional adverso donde los Treasures en EEUU alcanzaron niveles de rendimientos récord. Además, algunos factores locales también pesaron en su expansión.

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En ese marco, el Globales operan con subas generalizadas de hasta el 0,8%, mientras que los Bonares operan mixtos. El riesgo país medido por el JP Morgan cae 1% a los 509 puntos básicos.

El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 30 años alcanzó el martes 5,33%, su nivel más elevado en 19 años, desde 2007, lo que provocó una presión generalizada sobre los activos de riesgo a nivel global.

El movimiento refleja la confluencia de tres fuerzas: la escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán, que mantiene los precios del crudo en zona de máximos y reaviva las presiones inflacionarias; las crecientes preocupaciones sobre el déficit fiscal estadounidense, y la competencia por capital que genera el boom de inversión en inteligencia artificial. En una subasta reciente de títulos a 30 años, los bonos se colocaron a una tasa de 5,22%, el nivel más alto en 25 años.

A nivel local, en la jornada previa se conoció que la inflación mayorista desaceleró el mes pasado. En julio, los precios mayoristas aumentaron apenas 0,8%, el nivel más bajo desde mayo. A su vez, el Gobierno mantuvo el superávit. En cuanto a las tasas, las que pesan entre bancos volvieron a subir con fuerza, y llegaron a niveles que no se veían desde febrero.