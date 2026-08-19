Giuliano Simeone eligió el Real Estate para invertir sus ahorros: dónde compró y por qué fútbol y ladrillos se llevan bien

El delantero del Atlético de Madrid y de la Selección argentina emula a Messi y apuesta por lo inmobiliario para convertir ingresos en patrimonio.

Giuliano Simeone eligió Tetuán para su primera inversión inmobiliaria en Madrid, donde compró un edificio para reformarlo y transformarlo en un desarrollo residencial (Foto: SIIMadrid)

La carrera de un futbolista de elite puede generar ingresos muy altos durante pocos años. Por eso, para muchos jugadores, el desafío no pasa solo por cuánto dinero logran ganar, sino por cuánto patrimonio consiguen construir para cuando termine la etapa deportiva. En ese esquema, el ladrillo aparece como una alternativa de largo plazo.

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El caso de Giuliano Simeone es un ejemplo. El delantero del Atlético de Madrid y de la Selección argentina eligió Madrid para realizar su primera gran inversión inmobiliaria. A través de su sociedad Indio 2022 SL, adquirió un edificio de unos 400 m2 en Tetuán , con una reforma integral como objetivo. La operación requirió una ampliación de capital cercana a los €2 millones.

La elección del lugar tampoco parece casual. Tetuán se encuentra rodeado por algunas de las zonas más valorizadas de Madrid y combina buena conectividad con un proceso de transformación urbana que puede abrir margen para nuevas subas de precios.

Para Claudio Bolotinsky, director de SiiMadrid Argentina/España, Tetuán reúne una característica especialmente atractiva para un inversor: está en una ubicación estratégica, pero todavía conserva diferencias de valor frente a los barrios que lo rodean.

“Está pegado a Castellana, Chamartín, AZCA (el corazón financiero de la capital de España) y al entorno del Bernabéu, con una conectividad muy buena”, explicó Bolotinsky. A su criterio, la transformación del distrito suma otro elemento: en los últimos años llegaron nuevos desarrollos residenciales, oficinas, espacios de coworking y proyectos de reconversión de edificios.

Precios altos, pero con margen para buscar oportunidades

El distrito ya dejó atrás la etapa en la que podía considerarse una zona económica de Madrid. Según los datos de Idealista citados por Bolotinsky, el precio ronda los €6.000 por m2, con una suba interanual del 13,2% hasta junio de 2026. El alquiler, por su parte, llegó a €23,3 por m2 mensuales, un 6,1% más que un año atrás.

Sin embargo, el promedio distrital oculta diferencias importantes. Tetuán reúne barrios como Bellas Vistas, Berruguete y Valdeacederas, con valores que pueden variar de forma considerable.

Bolotisnky sostuvo: “Se pueden encontrar propiedades por aproximadamente €3.000 el m2, un regalo para Madrid”. La oportunidad, entonces, no está simplemente en comprar dentro de Tetuán, sino en identificar qué parte del distrito ofrece margen y qué propiedad permite generar valor.

Ahí aparece una estrategia que también puede explicar la operación de Simeone: comprar un inmueble que necesita una transformación, reformarlo y llevarlo a un producto residencial de mayor calidad.

El entorno de AZCA y el Paseo de la Castellana muestra la ubicación estratégica de Tetuán, rodeado de algunos de los sectores más valorizados de Madrid

El distrito todavía conserva viviendas con distribuciones antiguas, instalaciones obsoletas o un estado general que no refleja el potencial de la ubicación. En esos casos, la ganancia no depende solamente de que suba el precio general del barrio.

“Son operaciones que requieren mucho más análisis que hace unos años. El margen ya no está solamente en la revalorización general del barrio: está en comprar lo que puede aumentar mucho de valor con la reforma”, afirmó el especialista.

Madrid y el atractivo del Real Estate

La apuesta por Tetuán también se inserta en un mercado inmobiliario español con una fuerte presión sobre la vivienda. Madrid concentra demanda residencial, actividad corporativa, capital extranjero y una oferta limitada de propiedades en las zonas más buscadas.

A esto se suma Madrid Nuevo Norte, un proyecto de gran escala que contempla unas 10.500 viviendas, oficinas, comercios, espacios verdes y un nuevo distrito financiero. Para Bolotinsky, este tipo de desarrollos puede reforzar la infraestructura, la conectividad y el atractivo de las áreas próximas.

Pero el potencial de Madrid no depende exclusivamente de ese proyecto. La ciudad recibe población, empresas e inversión internacional, mientras las restricciones urbanísticas dificultan que la oferta residencial acompañe el ritmo de la demanda.

El especialista considera que los precios todavía tienen recorrido frente a otras grandes capitales europeas. En el segmento medio, ubica a Madrid en torno a €5.600 por m2, por debajo de París, Londres, Zúrich, Ginebra y Múnich.

El atractivo, además, no se limita a la compra para vivienda. Para quien busca renta, Bolotinsky plantea una estrategia concreta: propiedades con varios dormitorios, pocos metros y buena conectividad para destinarlas al alquiler por habitaciones.

La avenida Bravo Murillo concentra buena parte de la actividad comercial y residencial de Tetuán, uno de los distritos que atrae a nuevos inversores Pexels

Como ejemplo, menciona una propiedad de 70 m2 en el sur de Madrid por unos €180.000, con una renta potencial de €1.700 mensuales mediante ese esquema. La ecuación, aclara, exige estudiar la ubicación, la distribución y el costo de la reforma.

Messi y otros futbolistas también miran al ladrillo

Giuliano Simeone no es el primer futbolista argentino que transforma parte de sus ingresos en activos inmobiliarios en España. El caso más desarrollado es el de Lionel Messi, cuya sociedad Edificio Rostower reúne distintos negocios vinculados con el Real Estate y la hotelería.

Rostower debutó en el mercado español con una valoración superior a los €220 millones y cuenta con activos inmobiliarios en su cartera. En mayo de 2026, además, la sociedad adquirió por €11,5 millones las antiguas galerías Via Wagner, en el Turó Park de Barcelona. El inmueble tiene unos 4.000 m2 y el objetivo es rehabilitarlo para destinarlo al alquiler.

El fenómeno incluso adquirió una dimensión más amplia en España. En junio de 2026 comenzó a cotizar Ewer, una socimi respaldada por unos 100 deportistas de elite. La compañía controla activos inmobiliarios valuados en unos €130 millones, con hoteles, viviendas, locales y otros inmuebles.

La lógica detrás de estas inversiones es similar: convertir una parte de ingresos elevados, pero vinculados a una carrera profesional limitada en el tiempo, en activos que puedan conservarse durante décadas y generar una renta.

Messi compró las antiguas galerías Vía Wagner, en el exclusivo entorno de Turó Park, Barcelona, por €11,5 millones. El edificio será reformado para destinarlo al alquiler de oficinas

Para un futbolista, sin embargo, el primer paso no debería ser elegir una ciudad o copiar la inversión de otro jugador. Bolotinsky considera que antes debe definirse el objetivo: preservar capital, generar renta, buscar valorización o desarrollar una operación de reforma.

El mercado inmobiliario tiene además una característica que resulta especialmente atractiva para ese perfil: el activo permanece. Incluso ante ciclos de baja, una propiedad correctamente elegida conserva su existencia física, puede generar ingresos por alquiler y permite una eventual venta.

“Para un deportista de elite el problema no es solamente cuánto dinero genera durante su carrera, sino qué patrimonio consigue construir para cuando esa etapa termine”, planteó Bolotinsky.

El barrio todavía conserva diferencias internas de precio pese al fuerte crecimiento de los últimos años. Madrid mantiene una demanda elevada y una oferta limitada, mientras el mercado atrae capital nacional e internacional. En ese escenario, el desafío pasa por detectar el inmueble correcto y no simplemente por comprar en el barrio de moda.

Para Bolotinsky, esa es la principal enseñanza que deja el caso Simeone: “Lo interesante para cualquier futbolista no es copiar el barrio, sino copiar la lógica: entender primero qué se busca, y recién después elegir dónde”, concluyó.