Movimientos en el Congreso: Innovación Federal se parte por la interna misionera, que llega hasta el Senado

Los diputados misioneros del bloque federal crearán su propio espacio en la Cámara baja junto a los salteños. En la Cámara alta, Carlos Arce deja Encuentro Misionero para sumarse a Sonia Decut. Ambos espacios estarán alineados a la estrategia del gobernador Hugo Passalacqua, quien mantiene una disputa abierta con Carlos Rovira.

Innovación Federal transita sus últimas horas como bloque en la Cámara de Diputados. Los representantes de Misiones y de Salta dejarán el espacio en el que cohabitaban junto a los legisladores de San Luis y de Formosa para avanzar en la conformación de nueva bancada que tendrá como presidente a Oscar Herrera Ahuad. Los movimientos tuvieron eco en la Cámara alta, donde dos senadores crearán un nuevo espacio.

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, dio un paso más en la interna provincial que mantiene con Carlos Rovira y logró atraer a su órbita política a los diputados y senadores misioneros que formaban parte del armado nacional, con el fin de unificar y alinear la estrategia legislativa nacional a la agenda impulsada por la provincia.

El bloque en la Cámara baja será conducido por el exgobernador Herrera Ahuad y tendrá en sus filas a los otros tres coterráneos que formaban parte de Innovación Federal. Se trata de Alberto Arrúa, Yamila Ruiz y Daniel Vancsik.

La jugada contó con el respaldo del gobernador Gustavo Saenz , quien días atrás apoyó públicamente a Passalacqua en la interna que mantiene con el rovirisimo: "El gobernador es él. La gente lo eligió a él" . Así las cosas, Bernardo Biella, Pablo Outes y Yolanda Vega, los tres legisladores que responden al salteño, también se acoplarán al nuevo bloque.

La conformación se formalizaría administrativamente a finales de agosto y arrancaría con siete bancas, un número que no es casual ya que es el piso que, por reglamento, permite colocar miembros en comisiones estratégicas. Sin embargo, podrían incorporarse nuevos representantes, como es el caso de los restantes integrantes de Innovación Federal.

En el caso del Senado, Carlos Arce confirmó que dejará Encuentro Misionero, el partido de Rovira, y se incorporará al bloque Movimiento por Misiones, que responde a Passalacqua y que, hasta ahora, contaba como única miembro a su par misionera Sonia Rojas Decut. La incorporación se formalizará este martes.

“Vamos a formalizar el bloque con la senadora Rojas Decut, donde ella va a ser la presidenta del bloque”, confirmó Arce. El senador explicó que el nuevo espacio tendrá una definición política alineada con el Gobierno provincial.

Coletazos nacionales de la interna en Misiones

Los movimientos a nivel nacional responden a los cambios que tienen lugar en la provincia. A principios de agosto, Passalacqua anunció su renuncia a Encuentro Misionero, el partido que comanda Rovira, hombre fuerte en la provincia litoraleña, en una escalada más en la interna que ambos líderes protagonizan desde hace varias semanas y que pone en jaque al oficialismo local.

"Renuncié al partido Encuentro Misionero (ex Partido de la Concordia Social, partido al que me afilié oportunamente)", aseguró lacónicamente Passalacqua en sus redes sociales, junto a una imagen de la ficha de desafiliación presentada ante la Comisión Nacional Electoral (CNE).

Además de abandonar el partido de Rovira, también armó su propio bloque en la Legislatura vernácula: 15 legisladores dejaron Encuentro Misionero y constituyeron el bloque Movimiento por lo que Viene junto a dos legisladores de otros espacios, alcanzando un total de 17 diputados.

La posición de la provincia respecto al Gobierno de Javier Milei es uno de los puntos de la discordia entre los dos hombres fuertes de la política vernácula. Rovira pretende un apoyo lineal a la Casa Rosada, mientras que Passalacqua busca marcar diferencias. Recientemente, el gobernador envió para su tratamiento el proyecto de ley de Presupuesto 2027 con duras críticas a la gestión libertaria, a la que acusó de practicar la "asfixia fiscal" contra los distritos.

El dirigente tiene decidido buscar la reelección en 2027, una aventura que tendrá a los intendentes como punta de lanza y que impactará sobre el tablero nacional. Los movimientos en el Parlamento nacional le permitirán contar con un mayor poder de negociación en la mesa con Nación. Un primer test será el debate por el Presupuesto nacional.