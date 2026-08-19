Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 19 de agosto

El dólar mayorista subió el martes post feriado y se ubicó en $1.495 mientras que el minorista cerró a $1.515 en el Banco Nación y el blue aumentó a $1.555. Los bonos soberanos en dólares profundizaron las bajas y el riesgo país volvió a superar los 500 puntos básicos, su nivel más alto desde fines de mayo.

Los títulos profundizan así la tendencia negativa de las últimas semanas, en un escenario atravesado tanto por el deterioro del clima internacional ante la guerra en Medio Oriente como por factores económicos y políticos locales que mantienen la cautela entre los inversores.

En el plano local, las tasas en pesos siguen generando presión y la caución llegó a superar los 30% TNA a un día. Este miércoles, la atención continuará teniendo la atención de los inversores, mientras se espera que el INDEC difunda el informe de encuestas de tendencia de negocios en supermercados, autoservicios e industria manufacturera, correspondientes al trimestre agosto-octubre de 2026.