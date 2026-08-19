SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
En Vivo
19 de agosto 2026 - 10:05

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 19 de agosto

Toda la información sobre el dólar, los bonos, las acciones y lo que tienen que saber los inversores.

Toda la información sobre el dólar, los bonos, las acciones y lo que tienen que saber los inversores.

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar mayorista subió el martes post feriado y se ubicó en $1.495 mientras que el minorista cerró a $1.515 en el Banco Nación y el blue aumentó a $1.555. Los bonos soberanos en dólares profundizaron las bajas y el riesgo país volvió a superar los 500 puntos básicos, su nivel más alto desde fines de mayo.

Los títulos profundizan así la tendencia negativa de las últimas semanas, en un escenario atravesado tanto por el deterioro del clima internacional ante la guerra en Medio Oriente como por factores económicos y políticos locales que mantienen la cautela entre los inversores.

En el plano local, las tasas en pesos siguen generando presión y la caución llegó a superar los 30% TNA a un día. Este miércoles, la atención continuará teniendo la atención de los inversores, mientras se espera que el INDEC difunda el informe de encuestas de tendencia de negocios en supermercados, autoservicios e industria manufacturera, correspondientes al trimestre agosto-octubre de 2026.

Diálogos de Wall Street: el mercado no cree que la Fed aumente las tasas, mientras crece la tensión en Ormuz

La Fed no va a subir sus tasas, pero las tasas largas trepan de vuelta. La de 30 años alcanzó niveles que no pisaba desde casi dos décadas atrás. ¿Qué está pasando, Gekko? ¿Qué las incomoda? ¿Hasta dónde llegarán? ¿Cómo se las puede contener?

Por José Siaba Serrate

Leé la nota completa

El Gobierno aprobó una línea de crédito de hasta u$s700 millones del BID

La línea de crédito tendrá una vigencia de diez años y estará destinada a proyectos de inversión para modernizar la atención sanitaria.

Leé la nota completa

Donald Trump pone en suspenso por tres días los aranceles del 50% para Canadá

Los gravámenes tenían fecha de inicio este jueves y afectaba tanto a productos como vinos y palos de hockey canadienses. Las repercusiones políticas, en el centro del consenso logrado entre ambas naciones.

Leé la nota completa

Tambalean los bonos de EEUU y las tasas tocan niveles récord: por qué se disparó el nerviosismo en el mercado

Un conjunto de factores, tanto estructurales como coyunturales, dispararon una venta masiva de los "Treasuries" que luego derramó sobre la deuda soberana de las principales economías del mundo.

Por Juan Marcos Pollio

Leé la nota completa

El dólar blue trepó $10 y la brecha con el oficial tocó un máximo desde principios de mes

La cotización informal retomó las alzas tras el fin de semana largo, en una rueda marcada por una mayor búsqueda de cobertura y avances generalizados en el mercado cambiario.

Leé la nota completa

Apertura económica: qué enseña el caso chileno sobre los riesgos de avanzar demasiado rápido

Día a día trascienden nuevos despidos y cierre de empresas locales, a la par del boom energético y minero. La forma en que se encaró la apertura de la economía sigue generando ruido y debate. La experiencia chilena aporta algunos indicios.

Por Jorge Herrera

Leé la nota completa

Te puede interesar

Otras noticias