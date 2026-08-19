Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 19 de agosto

El dólar mayorista subió el martes post feriado y se ubicó en $1.495 mientras que el minorista cerró a $1.515 en el Banco Nación y el blue aumentó a $1.555. Los bonos soberanos en dólares profundizaron las bajas y el riesgo país volvió a superar los 500 puntos básicos, su nivel más alto desde fines de mayo.
Diálogos de Wall Street: el mercado no cree que la Fed aumente las tasas, mientras crece la tensión en Ormuz
La Fed no va a subir sus tasas, pero las tasas largas trepan de vuelta. La de 30 años alcanzó niveles que no pisaba desde casi dos décadas atrás. ¿Qué está pasando, Gekko? ¿Qué las incomoda? ¿Hasta dónde llegarán? ¿Cómo se las puede contener?