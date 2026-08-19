A un mes de la final del Mundial 2026, el Chiqui Tapia le dedicó una carta a los detractores de la Selección argentina + Agregar ámbito en









El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino arremetió contra los que criticaron el rendimiento de la Albiceleste en la final contra España, apuntando que intentaron “destruir” la imagen de los jugadores.

El abrazo de Claudio Tapia y Lionel Messi luego de que la Selección argentina cayera 1-0 ante España en la final del Mundial 2026. @chiquitapia

Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), escribió una carta en sus redes sociales a un mes de la final del Mundial 2026 contra España, en la que se descargó con las personas que intentaron sembrar odio hacia los jugadores.

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En el mensaje de su cuenta de Instagram, Tapia comenzó: “Un mes de la mentira, de la operación y de una campaña miserable para instalar que esta Selección se había entregado”, y agregó: “Y lo más llamativo es que, después de un mes, ninguno pidió disculpas”.

View this post on Instagram La extensa carta del Chiqui hace referencia a las teorías conspirativas que hubo en redes sociales sobre que la Selección argentina no jugó al 100% de sus condiciones por unas supuestas amenazas en el vestuario, antes de salir al campo de juego del MetLife Stadium.

Aún así, varios jugadores que tuvieron la oportunidad de pararse en frente de un micrófono se encargaron de desmentir estos hechos y felicitaron a España por el buen rendimiento que mostró durante toda la cita mundialista en norteamérica.

La furia de Tapia En su extenso mensaje, el presidente de la AFA sostuvo: “Pueden equivocarse. Lo que no puede pasar es mentir, instalar una historia, alimentar una sospecha durante días y, cuando el tiempo demuestra que era todo humo, esconderse y hacer de cuenta que nunca pasó nada”, sentenció.

El Chiqui Tapia y Lionel Scaloni en la ceremonia de trofeos del Mundial 2026. @chiquitapia Por último, Tapia concluyó su descargo haciendo referencia a que el equipo dirigido por Lionel Scaloni dio todo de sí para salir campeón y que no tienen que dar explicaciones. “Ellos saben lo que hicieron aquel día. saben cuanto dejaron en esa cancha. Y saben que, cuando terminó la final, no le debían nada a nadie. Los que dejaron el alma no tienen nada que explicar. Los que mintieron, sí”, aseguró. Los jugadores que hablaron después de la final del Mundial Si bien varios futbolistas subieron cartas emotivas a sus redes sociales, unos pocos tuvieron la posibilidad de hacerlo frente a un micrófono y revelar qué pasó realmente el 19 de julio contra España. Entre ellos, se encuentran Leandro Paredes, Facundo Medina, Nicolás González y Nicolás Talgiafico. Nicolás Tagliafico volvió a streamer en su canal de Twitch. Twitch: tagliafico3 Este último, hizo un stream hace unos pocos días y dijo: “No quiero que parezcan excusas, pero a la final llegamos agotados física y mentalmente. España jugó muy bien y fue merecido ganador. Nosotros lo hicimos mal”, sentenció el lateral izquierdo, quien además confirmó que esta cita mundialista fue su última participación en el certamen con la Albiceleste, pero no descartó jugar las Eliminatorias Sudamericanas.