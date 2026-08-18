Quién es Nadia Beller, la expareja de Fernando Cerimedo baleada en un ataque de sicarios en Bolivia

El hecho ocurrió el lunes por la noche en Santa Cruz de la Sierra. La magistrada fue candidata por el Movimiento al Socialismo (MAS), partido del expresidente Evo Morales, a quién luego denunció fuertemente en las redes sociales por las causas que lo acusan por presunta pedofilia.

La abogada y activista política boliviana, Nadia Beller, fue atacada a balazos este lunes por la noche por dos hombres encapuchados que llegaron al hotel donde se hospedaba vestidos como repartidores de delivery. Producto de la emboscada, la mujer recibió tres impactos de bala y permanece internada, sin parte oficial sobre su estado de salud.

Tras el hecho, la investigación policial busca determinar si el atentado estuvo relacionado con el exasesor de Javier Milei Fernando Cerimedo , señalado por medios bolivianos como expareja de Beller . El argentino fue detenido durante la madrugada de este martes en el aeropuerto internacional de Viru Viru , en Santa Cruz de la Sierra, cuando se disponía a viajar hacia Argentina.

Oriunda de Santa Cruz de la Sierra , Beller tuvo participación en la política boliviana y en 2019 fue candidata a diputada plurinominal por el Movimiento al Socialismo (MAS) . Durante esa etapa defendió públicamente la candidatura del expresidente Evo Morales .

Con el tiempo, sin embargo, se alejó del espacio político y pasó a convertirse en una de las críticas del exmandatario. En sus redes sociales cuestionó de manera habitual a Morales , a quien acusó públicamente de “pedófilo” y cuya detención reclamó en reiteradas oportunidades.

“Evo Morales tiene dos órdenes de aprehensión vigentes dentro de procesos penales de extrema gravedad ”, escribió en una publicación en Facebook.

En otro posteo, cuestionó: “¿La policía encubre a Evo Morales? No es posible que en Bolivia exista una orden de aprehensión vigente, emitida hace meses y comunicada oficialmente a la Policía, y que al mismo tiempo una persona sobre quien pesa esa orden pueda desplazarse públicamente sin que las unidades policiales que operan en la zona tengan conocimiento o actúen conforme corresponde. ¿Quién está incumpliendo deberes aquí?"

El ataque a balazos contra Nadia Beller

Semanas antes del ataque habían trascendido versiones sobre una relación de pareja entre Beller y Cerimedo. De acuerdo con medios bolivianos, ambos habían mantenido una discusión que derivó en acusaciones cruzadas de violencia.

Así fue retirada la abogada. @BrujulaNoticias

El exasesor fue interceptado en el aeropuerto de Viru Viru cuando estaba a punto de abordar un vuelo con destino a Buenos Aires y posteriormente quedó a disposición de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC).

“Está arrestado, estamos viendo si tiene algún tipo de participación. Nosotros manejamos varias hipótesis; la primera es que la Beller había tenido algún problema de carácter sentimental ‌con Cerimedo”, declaró el comandante de la Policía de Santa Cruz, David Gómez.

Según la información preliminar, los atacantes llegaron al hotel a bordo de una moto robada. Vestían cascos y chalecos azules, similares a los utilizados por repartidores de delivery. Uno de los hombres le disparó a Beller, mientras que el otro le robó la cartera y el teléfono celular. Después escaparon en una motocicleta diferente a la que habían utilizado para llegar al lugar.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran el momento en que la mujer fue retirada del hotel en una camilla y trasladada a una ambulancia. Cerimedo figura como asesor presidencial en Bolivia, vinculado al gobierno del presidente Rodrigo Paz, y adquirió notoriedad en el país por sus enfrentamientos en redes sociales con activistas y seguidores del MAS, el espacio político de Evo.