Dólar hoy: a cuánto cerró este miércoles 3 de septiembre

Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

El dólar oficial operó a $1.334,78 para la compra y a $1.377,09 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA) . En tanto, en el Banco Nación (BNA), el billete cotizó a $1.335 para la compra y $1.375 para la venta.

El dólar blue se vendió a $1.350 , según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city.

Las reservas internacionales brutas subieron u$s82 millones este miércoles y cerraron a u$s40.843 millones. Mientras tanto, el BCRA informó que la tasa Tamar , para los plazos fijos mayoristas, cedió levemente desde el 67,00% anual hasta el 58,44%, en términos nominales. En términos efectivos, el rendimiento actual es del 76,81%.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, la cotización subió 50 centavos a $1.361,50 .

El dólar blue operó a $1.350 y la brecha con el oficial mayorista se mantuvo en terreno negativo (-0,8%).

Valor del MEP hoy, miércoles 3 de septiembre

El dólar MEP cotiza a $1.373,54 y la brecha contra el mayorista es de 0,9%.

Valor del dólar CCL hoy, miércoles 3 de septiembre

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.379,12, por lo cual la brecha es de 0,4%.

Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 3 de septiembre

El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.787,50.

Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 3 de septiembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.361,99, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, miércoles 3 de septiembre

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s112.310, según Binance.