El dólar oficial operó a $1.334,78 para la compra y a $1.377,09 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA). En tanto, en el Banco Nación (BNA), el billete cotizó a $1.335 para la compra y $1.375 para la venta.
Dólar hoy: a cuánto cerró este miércoles 3 de septiembre
Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.
El dólar oficial frenó la caída previa y cerró casi sin cambios, ante una nueva intervención oficial
Mercados: el dólar oficial recuperó cierta calma y cedió el blue; ADRs bajaron fuerte y bonos rebotaron
El dólar blue se vendió a $1.350, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city.
Las reservas internacionales brutas subieron u$s82 millones este miércoles y cerraron a u$s40.843 millones. Mientras tanto, el BCRA informó que la tasa Tamar, para los plazos fijos mayoristas, cedió levemente desde el 67,00% anual hasta el 58,44%, en términos nominales. En términos efectivos, el rendimiento actual es del 76,81%.
A cuánto opera el dólar oficial hoy, miércoles 3 de septiembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, la cotización subió 50 centavos a $1.361,50.
A cuánto se vende el dólar blue hoy, miércoles 3 de septiembre
El dólar blue operó a $1.350 y la brecha con el oficial mayorista se mantuvo en terreno negativo (-0,8%).
Valor del MEP hoy, miércoles 3 de septiembre
El dólar MEP cotiza a $1.373,54 y la brecha contra el mayorista es de 0,9%.
Valor del dólar CCL hoy, miércoles 3 de septiembre
El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.379,12, por lo cual la brecha es de 0,4%.
Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 3 de septiembre
El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.787,50.
Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 3 de septiembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.361,99, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, miércoles 3 de septiembre
El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s112.310, según Binance.
